推動友善雙語環境 國發會：6月起公共服務融入雙語元素

友善雙語環境為台灣鏈結國際重要之一環，國發會27日表示，今年6月至年底將以公共服務及活動融入雙語元素，營造英語體驗場域為推動重點，舉如與台東縣政府合作推動「台東池上慢城雙語計畫」，融合數位遊牧與雙語政策精神，於6至8月舉辦「池上慢城雙語友善市集」，展現客家與原住民族在地特色、於8至9月辦理「慢城雙語小旅行」強化外籍旅客的在地體驗。

此外，國發會也將另與衛福部台北醫院合辦「醫療健康促進活動雙語計畫」，於6至7月辦理創新醫療雙語體驗營、English Corner英語會談，製作雙語就醫指引圖卡、APP應用，英語衛教課程導入CLIL教學法，打造沉浸式、互動式雙語醫療學習與服務環境。

國發會指出，為實踐賴總統於2024年5月20日就職演說中所揭示的「未來的台灣會有更好的競爭力和雙語力」願景，並配合全球攬才與留才目標，國發會偕同中央各部會及地方政府力推友善雙語環境，除持續培育台灣人才與國際接軌，讓世界聽見台灣的聲音，同時更積極營造友善的雙語生活環境，讓台灣朝向國際宜居國家邁進。

國發會還提到，迄今已在雙語銀行、公共運輸及道路標示雙語化、涉外之文書及證照、官網資訊、法規與政府招標文件的英譯等具相當的量化成果。國發會為進一步強化公私協力以擴大友善雙語環境範疇，自2022年下半年起推動「公共服務及活動融入雙語元素計畫」，與八個中央部會及19縣市合作辦理86案雙語計畫，涵蓋展覽、節慶、營隊、景點與商圈等場域，強調城鄉平衡發展，並與在地文化及本土語言融合；此外，透過「雙語人才培育補助計畫」，自2023年起迄今已辦理19案，涵蓋AI應用、雙語示範場域及均衡發展等領域，廣獲各界肯定。

2024年公共服務計畫成果包括「Meet‧Hakka」屏東客家活動融入雙語元素，以米食為核心辦理系列活動，包含探索屏東米食文化之客庄小旅行、戲劇展演、講座等，並打造雙語國際村，連結在地民間社群組織、學校等，推動人力培訓、導覽影片、雙語友善地圖等，讓世界看見屏東六堆，並達到雙語推動的目標；在人才培育方面，則與DigiTimes合作舉行黑客松競賽吸引全臺29所高中、大專院校共組61隊參與，藉由與Amazon Web Services（AWS）等國際業者之合作，在培訓課程、實戰演練等過程融入雙語元素，促進我國AI專業人才加值雙語力，促進我國AI產業國際化發展。

國發會亦續執行「推動雙語人才培育補助計畫」，支持民間單位打造數位及實體兼具之多元場域與工具，提升全民英語力，例如在寧夏觀光夜市導入AI學習資源與雙語教材，協助攤商與一般民眾進行日常英語對話與菜單翻譯練習，提升英語能力，促進在地商業與國際接軌，打造雙語友善商圈；在宜蘭推動「蘭城雙語學堂」，以雙語店家為目標，協助提升宜蘭頭城商圈店家的英語工作力，並結合導覽與文化體驗，形塑雙語生活圈，共創共好國際友善小鎮。

此外，國發會還表示，為支持全球攬才計畫吸引40萬產業人才，並提升觀光相關產業競爭力，也將持續偕同各部會、地方政府及民間團體力量，共同擘劃友善雙語環境的策略與目標，將從精進公共服務品質、提供便利生活網絡、提升職場英語能力、專業人才落地協調等四大面向著手，將持續強化戶政及稅務等各機關第一線櫃檯雙語服務能力、打造適合外籍人士食衣住行育樂的友善生活圈、強化公職及中小企業員工職場英語力，以及跨部會協調外國人才子女適性學習等，以吸引更多外籍人士來台觀光或定居，帶動觀光相關產業發展、實現產業人才需求擴大國際競爭力，以及提升外籍人士心中友善台灣形象的目標，達到國人雙語力提升、國內經濟發展與台灣國際好感度同步成長三贏的正向循環。