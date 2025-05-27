碳交所：力推本土自然碳匯碳權上架 與國際接軌

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所27日宣布，透過跨部會合作，啟動「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，將帶動有在地特色的自然碳匯發展，並力推本土所產生的自然碳匯碳權在碳交所上架交易、與國際接軌。

證交所、碳交所董事長林修銘表示，此計畫初期由宜蘭及雲林等案場開始，遵循環境部發布的森林及土壤等相關自然碳匯減量方法學，在增加自願減量額度的同時，對案場進行生態調查及物種復育措施，推動國產材運用及地方創生活動，希望藉此提供上市公司相關自然碳匯示範案例。

碳交所總經理田建中指出，此次推動台灣自然碳匯永續共生行動計畫，將協助案場建立起上、中、下游供應鏈，在量測、驗證、許可後，所產生的自然碳匯碳權可望在碳交所上架交易。透過植樹造林，讓樹木把二氧化碳吸附進來，這類移除型的碳權，是目前被認為對抗溫室效應的主要解方之一。此次也特別引進英國標準協會（BSI）帶進國際查驗標準，以產生高品質碳權，讓本土的自然碳匯能與國際接軌。

田建中指出，此次在宜蘭、雲林的兩個案場，占地各50公頃，一個是協助私人林場的造林，並將其疏伐下來的樹枝、樹幹，結合地方創生的商品，讓這些疏伐下來的木材，可以變成長久耐用性的家具，同時提升國產木材的使用。另一個案場是推動有機耕作，藉由改變耕作模式及所施的肥料，讓土壤回復吸附二氧化碳的能力，而產生碳權。按照國際量測估算，每公頃一年約可吸附1.1公噸左右的二氧化碳。

由於樹木的長成需要時間，第一階段規劃執行七年，田建中指出，如果順利的話，希望能夠走得更長期，同時碳交所也將把此永續共生計畫的內容、作法公開，希望讓更多企業界可以參考，帶動本土自然碳匯的發展。

據了解，台灣大哥大（3045）推動的「台灣大藍碳紅樹林復育計畫」，日前已啟動首波植樹行動，計畫三年內完成3,000株紅樹林復育，透過導入紅樹林復育、複合式養殖與奈米科技等技術，將養殖廢水轉化為紅樹林所需養分，預估碳移除效能可提高至少四倍。

台灣大哥大總經理林之晨指出，藍碳復育不僅是台灣大正面迎擊氣候變遷的新策略，更是台灣乃至於全球推動永續的關鍵突破口。紅樹林作為全球最有效的碳匯之一，其碳吸存能力是陸地森林的4至6倍，能在吸收二氧化碳，緩解氣候危機的同時，提升沿海生態系的韌性與生物多樣性。透過結合複合式養殖與奈米科技等技術，閒置魚塭得以轉型為天然儲碳倉庫與生物多樣性熱點，實現生態保育與科學研究的雙重目標。