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國發會力挺碳交所 高仙桂：自然碳匯是非常重要的一環

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國發會副主委高仙桂27日出席由台灣證券交易所與台灣碳權交易所共同舉辦的「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動記者會，力挺以台灣自然碳匯為主題，並結合淨零轉型、地方創生、循環經濟、國產材應用等多元概念的永續實踐行動。 圖／國發會提供
國發會副主委高仙桂27日出席由台灣證券交易所與台灣碳權交易所共同舉辦的「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動記者會，力挺以台灣自然碳匯為主題，並結合淨零轉型、地方創生、循環經濟、國產材應用等多元概念的永續實踐行動。 圖／國發會提供

國發會副主委高仙桂27日表示，為了達到賴總統宣示的國家減碳新目標，國發會及相關部會提出「台灣總體減碳行動計畫」，新增六大部門20項減碳旗艦計畫，加大減碳淨零力道。其中，自然碳匯是非常重要的一環，透過土壤、森林、海洋等相關碳匯計畫的推動，對於台灣未來自然生態維護具有重大意義，也能協助台灣抵抗氣候變遷的衝擊。

高仙桂今出席由台灣證券交易所與台灣碳權交易所共同舉辦的「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」啟動記者會，力挺以台灣自然碳匯為主題，並結合淨零轉型、地方創生、循環經濟、國產材應用等多元概念的永續實踐行動。

高仙桂指出，此項計畫期待爭取本土首個自然碳匯的碳權，是台灣推動自然碳匯與淨零碳排的重要里程碑。

高仙桂還提到，從2023年8月國發會攜手台灣證券交易所及國發基金共同出資，揭牌設立「台灣碳權交易所」，經過這幾年，碳交所不僅成立國外碳權交易平台，也成立官方唯一的國內減碳額度交易平台。這次再透過「台灣自然碳匯永續共生行動計畫」，為本土自然碳匯打造一個接軌國際標準並連結在地的典範。

高仙桂強調，未來國發會將持續支持自然碳匯達成淨零目標，並與地方創生的深度協作，讓台灣走在世界自然碳匯與永續發展的最前線。

證交所及碳交所今邀請三個地方創生優秀團隊-「Rewood森林循環」、「金魚.厝邊」及「蘭陽原創館」共同協力，在國產材、森林永續生態體驗以及原民工藝方面，充分展現永續與地方創生結合的多元面向。

高仙桂 減碳 國發會

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