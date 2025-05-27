台灣主權基金財源哪裡來？國發會：參考 GIC、KIC 模式

台灣將成立主權基金，國發會副主委高仙桂27日表示，若動用外匯存底將主要參考鄰近國家，包括新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corp，GIC）、南韓國家主權財富基金韓國投資公社（The Korea Investment Corporation，KIC）等，例如新加坡的主權基金是由財政部發行特別公債籌措。

高仙桂表示，關於台灣主權基金財源的討論，大致有三管道：外匯存底、歲計賸餘、發債，但若動用外匯存底，會採有償方式。

總統賴清德宣示要成立主權基金，打造國家級投資平台，未來主管機關、基金規模、基金財源、投資標的皆備受關注。高仙桂指出，上周行政院長卓榮泰已召開相關會議，央行、國發會、財政部、主計總處等財經部會都有列席，針對基金規模與籌措來源共同討論。

高仙桂表示，外傳主權基金的籌措來源可能是財政盈餘、外匯存底，甚至是四大基金等，都要經過協調後才能決定，目前都是未定，不過對於將成立專法，這部分各部會已有共識，但尚未決定未來的主責單位，會中決議暫由國發會主導，國發會主委劉鏡清是以行政院政委身分來與各部會協商。

此外，針對外傳主權基金最快6月定案初步架構，並向賴總統報告。對此，高仙桂表示，會儘速召開下次會議。