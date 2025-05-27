國巨股東會／董座陳泰銘談女兒陳少喬新任董事 表示談接班「還太早」

被動元件大廠國巨（2327）27日舉行股東會，董事長陳泰銘談論女兒陳少喬新任董事一事，表示談接班「還太早」，未來有機會慢慢參與，不過強調家族成員參與經營要有熱情和專業兩大要件。

國巨股東會增選2席董事，其中包括陳泰銘女兒陳少喬獲選；國巨股東會也通過每股股票面額由新台幣10元變更為2.5元。

陳泰銘指出，國巨設定專業經理人導向管理，家族成員若參與經營須有兩大要件，第一是熱情可帶來動力，對產業要高度投入，能克服面對景氣上下波動變化，第二則是必須具備專業訓練，要有足夠能力。

他強調，國巨是上市公司，有10幾萬名股東，「國巨沒有家天下觀念」，一切按照設定目標進行。陳泰銘補充，陳少喬從美國賓州大學華頓商學院畢業後，在台灣歷練，已在國巨集團訓練17至18年，了解公司治理和運作，因此陳少喬新任國巨董事是第一步安排，但提到接班還太早。

另外，針對調整國巨持股至陳氏傳承股份有限公司的用意，陳泰銘說明，自己投入營運國巨40多年，考量歲數和國巨長期營運，因此規劃家族傳承控制股權，讓國巨專業經營團隊無後顧之憂，完成設定目標與政策，不受外界干擾。