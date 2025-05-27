國發會：主權基金籌措來源將參考新加坡、韓國

總統賴清德宣示要成立主權基金，國發會副主委高仙桂透露，上星期已經行政院長卓榮泰已經召開相關會議，國發會、央行、財政部都有，針對基金規模與籌措來源共同討論，並由國發會主委劉鏡清以行政院政委身分來與各部會協商。

高仙桂表示，台灣的主權基金籌措會參考國際間模式，鄰近國家都會參考，包括新加坡政府投資公司（Government of Singapore Investment Corp，GIC）、南韓國家主權財富基金韓國投資公社（The Korea Investment Corporation，KIC）等，就像新加坡的主權基金是由財政部發特別公債籌措財源。

高仙桂表示，目前還沒有具體討論到成立時間問題，但外傳主權基金的籌措來源可能是財政盈餘、外匯存底甚至是四大基金等，都要經過協調後才能決定，目前都是未定，而各部會也有共識將會立專法，但還沒有決定未來的主責單位，劉鏡清也是以政委的身分出面協調。