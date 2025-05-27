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建置無人機戰力 「無人機海外商機聯盟」赴美簽約 台美官員出席

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
「無人機聯盟」與國際無人系統組織(AUVSI)簽署合作備忘錄，美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）、外交部駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳（右二）、外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋（右）在場見證。圖／台灣卓越無人機海外商機聯盟提供
「無人機聯盟」與國際無人系統組織(AUVSI)簽署合作備忘錄，美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左一）、外交部駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳（右二）、外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋（右）在場見證。圖／台灣卓越無人機海外商機聯盟提供

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席胡開宏，上周帶領台灣相關廠商赴美國德州參加國際無人載具系統展（XPONENTIAL 2025）且與國際無人系統組織（AUVSI）、簽署產業合作備忘錄，以及與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）結盟。胡開宏說，此行是台美技術整合的絕佳機會，對內能幫助台灣加速建置無人機戰力，對外則能促成聯盟成員打入國外廠商的供應鏈。

過程中，美國在台協會處長谷立言、我國外交部駐休士頓處長蕭伊芳，以及外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋都陪同，顯示台美雙方對發展無人機有極高共識。

參展的台灣廠商有漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技等多家無人機廠商。

據指出，國際無人載具系統展是全球最具權威與影響力的無人機展會，會中設有台灣主題館，同時展出台灣無人機的蓬勃發展與競爭力。而國際無人系統組織規模全球最大，會員有全球60多個國家、600多個企業，提供平台促進會員的技術交流合作。該組織在簽約後亦參訪台灣主題館。

至於奧克拉荷馬州國防產業協會則曾在去年9月組團訪台，是無人機聯盟成立之初，第一個給予台灣支持的盟友。胡開宏身兼國防產業發展協會理事長，此行除了與該協會執行總監Allyson Carson簽署結盟，亦有充分交流。

據「台灣卓越無人機海外商機聯盟」轉述，谷立言指出，美、台正在AI、半導體及無人機等先進製造領域深度合作，在密切的產業交流與高度互補下，將能為雙方帶來經濟效益。聯盟主席胡開宏亦強調，這次與美方對接，是技術整合的絕佳機會，對內能幫助台灣加速建置無人機戰力，對外則能促成聯盟成員打入國外廠商的供應鏈。

聯盟說，「無人機聯盟」5月上旬曾前往東歐的愛沙尼亞及立陶宛進行產業參訪，這次赴美參展亦有所斬獲，同時在外交部與經濟部支持下，積極結交國際盟友，為台灣無人機產業創造了更多商業合作機會。

國防產業發展協會理事長胡開宏（右二）與奧克拉荷馬州國防產業協會執行總監Allyson Carson（左二）簽署合作備忘錄，美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左）、外交部駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳（右）出席。圖／台灣卓越無人機海外商機聯盟提供
國防產業發展協會理事長胡開宏（右二）與奧克拉荷馬州國防產業協會執行總監Allyson Carson（左二）簽署合作備忘錄，美國在台協會台北辦事處處長谷立言（左）、外交部駐休士頓台北經濟文化辦事處處長蕭伊芳（右）出席。圖／台灣卓越無人機海外商機聯盟提供

美國在台協會 無人機 漢翔公司

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