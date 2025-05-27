建置無人機戰力 「無人機海外商機聯盟」赴美簽約 台美官員出席

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席胡開宏，上周帶領台灣相關廠商赴美國德州參加國際無人載具系統展（XPONENTIAL 2025）且與國際無人系統組織（AUVSI）、簽署產業合作備忘錄，以及與奧克拉荷馬州國防產業協會（ODIA）結盟。胡開宏說，此行是台美技術整合的絕佳機會，對內能幫助台灣加速建置無人機戰力，對外則能促成聯盟成員打入國外廠商的供應鏈。

過程中，美國在台協會處長谷立言、我國外交部駐休士頓處長蕭伊芳，以及外交部非政府組織國際事務會執行長江振瑋都陪同，顯示台美雙方對發展無人機有極高共識。

參展的台灣廠商有漢翔公司、國防產業發展協會、航太公會、聯盟協同主席中光電智能機器人、雷虎科技等多家無人機廠商。

據指出，國際無人載具系統展是全球最具權威與影響力的無人機展會，會中設有台灣主題館，同時展出台灣無人機的蓬勃發展與競爭力。而國際無人系統組織規模全球最大，會員有全球60多個國家、600多個企業，提供平台促進會員的技術交流合作。該組織在簽約後亦參訪台灣主題館。

至於奧克拉荷馬州國防產業協會則曾在去年9月組團訪台，是無人機聯盟成立之初，第一個給予台灣支持的盟友。胡開宏身兼國防產業發展協會理事長，此行除了與該協會執行總監Allyson Carson簽署結盟，亦有充分交流。

據「台灣卓越無人機海外商機聯盟」轉述，谷立言指出，美、台正在AI、半導體及無人機等先進製造領域深度合作，在密切的產業交流與高度互補下，將能為雙方帶來經濟效益。聯盟主席胡開宏亦強調，這次與美方對接，是技術整合的絕佳機會，對內能幫助台灣加速建置無人機戰力，對外則能促成聯盟成員打入國外廠商的供應鏈。