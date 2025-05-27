快訊

整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽

存到100萬反而更焦慮！她存到人生首桶金後崩潰：連喝杯咖啡都要想10秒

慘況曝光！以軍夜間空襲加薩學校54人亡 婦孺睡夢中命喪火海

中央統籌分配稅款 財政部：5月底可按月平均75%撥付

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部27日表示，今年2月至4月參酌稅收實際入庫情形，分別調整當月普通統籌稅款撥付比例約為月平均數85%、70%及55%，財政部均已事先通知地方政府預為因應，但截至5月26日止因有部分所得稅收入入庫，估計應可按月平均數75%撥付，未來等到6月底、7月上旬所得稅大額稅收入庫後，以後月份除將原則維持按月平均撥付外，將依序撥補先前短撥款項。

中央統籌分配稅款屬受分配地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付。為協助地方政府財務調度，歷來財政部辦理普通統籌稅款撥付均勉力維持按月平均撥付原則，惟92年度、98年度及109年度因統籌稅款實際收入數較通知分配數短少尚有短撥情事。

財政部表示，統籌稅款主要來源為營業稅及所得稅，其中營業稅部分，近期受美國關稅政策影響，出口大增致營業稅退稅較113年同期增加，今年截至4月底止，實收數較預算分配數短少84億餘元，另受所得稅徵期延後影響，致6月底前統籌稅款資金水位較低，按月平均數撥付確有困難。

為利地方政府預為因應，財政部業於今年3月18日邀集地方政府會商，獲致結論，當月可供撥付數如低於按月平均撥付數，參酌稅收實際入庫情形調整當月撥付金額，並於往後月份可供撥付數較高時，依序撥補之前各月撥付金額未達月平均撥付數之差額。

財政部進一步表示，今年2月至4月參酌稅收實際入庫情形，分別調整當月普通統籌稅款撥付比例約為月平均數85%、70%及55%，財政部均已事先通知地方政府預為因應。於5月20日通知地方政府時，依當時稅收預估調整撥付比例約月平均數50%，惟截至5月26日止因有部分所得稅收入入庫，估計應可按月平均數75%撥付，未來俟6月底、7月上旬所得稅大額稅收入庫後，以後月份除將原則維持按月平均撥付外，將依序撥補先前短撥款項。

財政部強調，由於統籌稅款係屬地方政府稅課收入，應按實際數撥付，以近3年度撥付情形觀之，全年度實際收入數均高於通知分配數，分別達729億元、564億元及466億元，財政部均已全數撥付地方政府，各該地方政府如能妥善規劃運用，當有助其財務調度。

財政部 稅款 地方政府

延伸閱讀

節稅方法之一就是扶養親屬！當子女們搶著申報扶養父母時該怎麼認定？

檢舉網路賣家逃稅 要實證

穆迪維持A1評級 陸財政部：對陸經濟好轉的正面反映

不只統刪！統籌分配稅款也短撥緩撥 張麗善：中央三殺地方政府

相關新聞

獨家／台灣主權基金財源哪裡來？高仙桂：外匯存底借鏡JIC模式

台灣將成立主權基金，國發會副主委高仙桂日前拋出動用外匯存底會採有償方式說法，外界認為我國採用外匯存底建立主權基金可能性進...

環部：溫室氣體排放穩定下降…部長彭啓明預估今年減幅9%

環境部26日公布最新減碳成績單，我國2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸CO₂e，以淨排放量來看，相較基準年（2005年）減少4.64％，較前一年（2022年）減少3.02%。環境部長彭啓明初估，今年減量幅度可望達到8％至9％，與階段目標10％仍有些微差異。

關稅戰衝擊 4月製造、服務、營建三大產業指數全跌

台灣經濟研究院昨天公布四月製造業、服務業、營建業的營業氣候測驗點，面對美國對等關稅政策不確定性，三大產業全面走跌，其中製造業連三跌，測驗點創近兩年新低；服務業和營建業都連四跌，服務業創新冠疫情爆發以來低點，營建業則是二○二二年十二月以來新低。

建置無人機戰力 「無人機海外商機聯盟」赴美簽約 台美官員出席

「台灣卓越無人機海外商機聯盟」主席胡開宏，上周帶領台灣相關廠商赴美國德州參加國際無人載具系統展（XPONENTIAL 2...

新纖股東會／董座吳東昇：匯率挑戰嚴峻、運費翻倍 籲央行降息

新纖（1409）27日舉辦股東會，董事長吳東昇在股東會後受訪表示，當前經營面臨的三大挑戰，依序為匯率、運費與關稅，他特別...

關稅戰、美債降評揮亂拳 布局優質債提升防禦

美國總統川普拋出的關稅戰，近期又有美債遭到降評事件，各種市場變數亂拳盡出，導致美國10年期公債殖利率居高不下。瀚亞投信表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。