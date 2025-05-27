新纖切入 AI 伺服器塑料件 InnovHUB園區開發案本月動工

新纖（1409）總經理歐金達27日表示，公司今年營運重點放在優化產品結構、擴大再生材料布局，並加速新產品開發。同時，持續海外擴點，除了既有的越南廠，也將規劃印尼據點設立，同時美國倉庫已開始運作，美國分公司也將於第3季設立，以便就近服務客戶。此外，將推動新光InnovHUB園區開發案（幼獅工業園區），未來可望帶來投資新創事業的收益。

新纖也積極跨入AI伺服器市場，主要透過旗下工程塑膠與電子化學品產品線來布局，鎖定伺服器所需的連接器與風扇等高附加價值材料。吳東昇指出，一台AI伺服器重量高達一噸半，若其中20%使用到工程塑膠，對新纖而言將是龐大的商機。看好工程塑膠的高溫應用優勢明顯，除連接器與風扇，未來更有機會切入光纖包材及冷卻材料等應用。

歐金達表示，目前AI伺服器對工程塑膠的需求已明顯增長，公司去年第4季開始出貨，今年第1季需求更為強勁。由於AI伺服器所需材料的物性與可靠度要求比車用產品更高，導入與認證流程冗長，雖投入時間長，但後續放量將帶來穩定成長與長線需求，並進一步鞏固新纖在高機能性材料市場的競爭力。

面對全球關稅障礙的新挑戰，新纖海外布局也有新進度，目前已在越南設立的據點，主要以經營東南亞的化纖市場為主，同時規劃印尼據點的設立；美國倉庫已開始運作, 美國分公司也將於第3季設立，可就近快速服務客戶。

新纖也積極推動「新光InnovHUB園區」未來將打造成為新創、智慧無人載具、3D列印等產業的發展基地，該案已在今年4月取得建照、5月動工，依計劃將於2027年5月開始第一期營運，首期建築面積約14,000坪 ，以3D、無人機為營運主體，工研院、半導體業者目前對於園區及廠房使用均頗有興趣，正在評估中。

歐金達表示，「新光InnovHUB園區」全區共計11公頃，主要是與地方政府合作，未來新纖來自InnovHUB園區的收益並非租金，而是投資該園區的新創事業所帶來的收益，有助公司多角化經營、永續發展。