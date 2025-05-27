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富達國際：美國長天期公債殖利率 仍將維持高檔

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

美國公債標售不理想，投資人擔心美國財政赤字節節上揚，造成美國長天期公債價格下跌。富達國際認為，關稅等政策的不確定因素仍在，美國長天期公債殖利率仍將維持高檔。

富達美元債券團隊表示，短天期債券未見明顯拋售潮，整體美債殖利率曲線趨陡。由於貿易環境與經濟成長的不確定性，預期長天期債殖利率將維持高檔，這將不利於風險資產及美國抵押貸款市場，同時導致信貸條件縮緊。由於許多貿易協定尚未定案且勞動市場降溫，美國聯準會（Fed）可能採取行動支持經濟表現。

在股票方面，富達認為，雖然美股的資金流向出現正面訊號，但大多數指標基本上沒有改變，因此對於美股也仍然維持中性看法。在全球主要股市中，富達只加碼日股，但資金流向及貨幣政策前景呈現負向訊號。

另外，富達看好黃金礦業上漲潛力。最近金價走勢強勁，考量通貨膨脹後，實質金價已超過1970年代晚期的水準。這顯示，黃金已不再僅被視為對抗通膨的工具，而是開始出現價值儲存的功能。此外，近年來黃金礦商已經改善資產負債表，削減採礦成本並專注於股東報酬，金礦股成為投資人參與黃金漲幅的良好方式。

美國聯準會 美國公債 殖利率

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