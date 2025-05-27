獨家／台灣主權基金財源哪裡來？高仙桂：外匯存底借鏡 JIC 模式

台灣將成立主權基金，國發會副主委高仙桂日前拋出動用外匯存底會採有償方式說法，外界認為我國採用外匯存底建立主權基金可能性進一步拉高。高仙桂27日進一步表示，若動用外匯存底將參考日本主權財富基金「産業革新投資機構（Japan Investment Corporation, JIC）」模式。

國發會副主委高仙桂日前提及台灣主權基金財源有三管道：外匯存底、歲計賸餘、發債；並指若動用外匯存底會採有償方式。

高仙桂27日出席臺灣證券交易所「台灣自然碳匯永續共生聯盟行動計劃」啟動記者會，會後被問及我國主權基金籌備進度。她回答，在行政院主導下，主權基金由國發會統籌研議專法，目前額度、方式都還沒定案，使用財政歲入、外匯存款等都會採有償。

當被問及中央銀行前任、現任總裁都認為外匯存款不能無償使用，而國發會日前已回應若動用外匯存底會採有償方式，是否意味採用外匯存款的可能性拉高？高仙桂回覆說，「是，主權基金在國際已經行之有年，例如JIC便是採取發行特別公債取得（日本）外匯存底，我們將借鏡這個模式」。

她並指出，對於外匯存款可能部會直接有償，會採間接有償模式，在此之前，一定會取得各部會共識，一定會跟央行討論。

賴清德總統在520就職周年談話中，宣布台灣將成立主權基金，打造國家級投資平台，未來主管機關、基金財源、投資標的皆備受關注。