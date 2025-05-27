新纖股東會／董座吳東昇：匯率挑戰嚴峻、運費翻倍 籲央行降息

新纖（1409）27日舉辦股東會，董事長吳東昇在股東會後受訪表示，當前經營面臨的三大挑戰，依序為匯率、運費與關稅，他特別強調匯率是現階段最嚴峻的問題，運費其次。面對經濟壓力，企業必須快速適應、調整經營策略。他建議中央銀行或可考慮降息，但也提醒應搭配信用管制，避免資金過度流向房地產市場。

吳東昇表示，全球去全球化的趨勢明顯，企業必須加快分散風險，並謹慎選擇合作夥伴與目標市場。除了銷售市場的多元布局外，新纖也積極在越南與印尼設廠，並在美國設立銷售據點，以因應全球供應鏈重組與區域分散化的趨勢。

吳東昇在27日股東會上表示，近期國際政經局勢變化劇烈，尤其是美國總統川普再次提出對中國大陸加徵關稅的威脅，為全球貿易投下一顆「大炸彈」，令供應鏈與市場充滿不確定性。雖然美中雙方目前在90天的關稅暫緩期內有所緩和，並已達成初步談判協議，但未來發展仍存諸多變數，對全球供應鏈及企業營運帶來挑戰。

除關稅問題外，吳東昇也談到，新台幣匯率劇烈波動的影響。他指出，自4月30日起，台幣對美元匯率開始大幅變動，5月2日後更是一路走強，對以外銷為主的產業形成沉重壓力。原物料價格同樣自年初以來一直在動盪，增添今年市場的不確定因素。

此外，運費問題也是一大挑戰。總經理歐金達指出，北美市場的運費自4月以來大幅飆漲，4月美西航線運費約在1,500美元以下，近期已經暴漲到至少3,000美元，漲了一倍以上，接下來還可能持續上漲。由於新纖在北美市場的營收占比近二成，面對這波運費上漲，相當辛苦。

面對市場的變局，吳東昇說，公司已做出多項因應與調整，在產業面持續推動綠色經營，像是投入永續產品和新應用市場的開發。他指出，對於供應鏈重組帶來的變數，新纖以多元經濟體和產業分散的策略來調整，讓公司有更好的抗風險能力；在營運面，則加快資金回收和避險，同時強化產品差異化和附加價值，並且積極找尋新的商業模式，來因應快速變動的貿易環境。

此外，新纖一直以來都在經營多角化的事業，像金融業務方面一直穩健獲利，半導體材料也已經正式進入量產供應階段，客戶遍及國內外市場，也計畫擴充產能，以因應持續增加的市場需求。位於楊梅工業區旁邊的幼獅智慧生產園區，則正積極在規劃中。

針對目前最熱門的AI議題，吳東昇說，新纖會用組織的力量把AI應用到研發、製造和業務決策等方面，幫助公司發展出更高效的營運和創新的能力。他笑說，「英文AI我稱它是All in，要以動員全體投入的精神，包括研發、製造、業務決策等領域，確保企業在科技變革中保持領先的腳步」。