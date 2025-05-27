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旅宿缺工有解 觀光署：估下半年有條件開放移工引入

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對觀光旅宿業缺工問題，交通部觀光署長周永暉27日透露，政院已經定調，對於開放旅宿業移工有望朝樂觀方向研議，預計下半年就會開放，至於開放細節內容仍需等待勞動部公布，不過重點還是會先以保障本國勞工就業權益優先。

交通部27日舉辦520周年記者會，外界關心旅宿產業缺工議題，周永暉表示，對於開放旅宿產業別的移工引入這點，是可以樂觀其成，主要是行政院也有給出比較明確的樂觀看法，至於引進方式，還是要等勞動部邊公布會比較清楚。

不過周永暉也說，此次移工開放的方式應該會是朝向專案方式先行，預計下半年就能看到，目前也持續有在旅宿業者進行正式與非正式的開會討論，但對於缺工問題，目前還有僑外生與外籍生的方式也持續進行，這樣也能解清業者缺工壓力。

周永暉強調，對於引入移工部分，還是先以優先保障本勞工作權益為優先，目前方向應該會是朝向引入的移工還是有經過語言的測驗，譬如說業者要引進移工時，移工本身必須要具有哪些的專長，還是要會說英文或中文等條件。

據悉，此方案目前已在行政院討論過，但尚未正式定案，主要是針對中階人才引入為優先，因此預計會朝向技能資格、語言、薪資門檻等條件來設置相關申請細節，至於相對基層的移工勞動力目前則傾向還是先以僑外生為輔助。

此外，對於今年來台觀光人次，周永暉表示，截至5月5日，目前來台人次已有350萬人次左右，漲幅已比去年同期增加，今年也會持續推廣國際客來台，像是包機優惠，除了除了台北、桃園、台中、高雄以外的機場，如果有包機的話，希望能夠多一些優惠，這部分也將持續與民航局討論。

另外，先前中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成指出，除了美國關稅政策，近年的赴陸旅遊禁團令短期無法解決，希望恢復2021至2023年每年1億元的促進旅行業發展基金，用於提高旅遊品質、產業轉型、多元行銷、開拓多元市場等。

周永暉說，過去由旅行業者代收代付相關款項不合理，已跟民航局討論，像是航空機票等，希望回到制度面，預計提出「促進旅行業振興方案」。由於我國10人以下的旅行業者有75%，除了像過去只振興旅行公會外，也希望讓一般旅行社能受惠，但這還要透過精算，預計7月30日前提出。

針對振興方案經費及實施時間，周永暉僅說，目前都還在討論當中，但不會像過去每年1億元這麼多。

觀光 移工 周永暉

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