消費信心指數續跌！學者：台幣升值讓關稅非常時期雪上加霜

消費信心持續低迷！中央大學台經中心27日發布5月消費者信心指數（CCI）總指數為64.93點，與上個月比較下降3.28點，屬顯著下跌，不僅連九個月走跌，還寫近13個月新低。

中央大學經濟系教授、台經中心執行長吳大任表示，台美對等關稅談判結果和美國是否對半導體課稅將是決定下半年台灣經濟成長的重要關鍵，倘若再加上台幣升值問題，恐怕會讓以出口為導向的台灣經濟體雪上加霜。

吳大任表示，對於台美對等關稅談判他「不是太樂觀」，主因美國參議院已通過稅務改革法案，將永久性降低企業稅率，並降低所得稅率九年，為了不讓減稅造成政府財政惡化，川普一定會更加在意「關稅收入」，因此不會輕易讓步，他預估台美對等關稅談判結果可能會落在20%上下。

除關稅外，美國也放話將對半導體課稅，這也是台灣廠商接下來要面臨的嚴峻挑戰。吳大任指出，觀察英國和美國談判結果，英國汽車適用10%的對等稅率，應該就是美國的「底線」，台灣廠商宜提前做好準備及早因應。「畢竟對川普來說，台灣半導體企業這麼賺錢，當然不可能放過，一定得想辦法剝一層皮」。

吳大任表示，上半年受惠拉貨潮，經濟成長表現超乎預期，但6月即有可能台美對等關稅和半導體課稅結果就會陸續出爐，下半年出口衰退已在所難免，但若再加上台幣升值，恐怕是雪上加霜。

吳大任指出，台灣許多AI、伺服器廠商的毛利多半都在10%以下，但新台幣從33元升值到29元，幾乎就把毛利給吃光。因此，台幣升值對毛利20%以下的廠商來說，這一波打擊非常大。

關於台幣升值，吳大任強調，「不是不能升，但得慢慢升」，畢竟對等關稅和半導體課稅結果宣布在即，現在是「非常時期」。

5月消費者信心指數（CCI）不僅總指數下跌，六項指標也呈現全面下降，其中下降最多為「投資股票時機」，5月調查為26.82點，較上個月調查結果下降幅度11.82點，為近13個月新低。下降幅度第二的指標為「未來半年國內經濟景氣」，5月調查為82.16點，較上個月調查結果下降幅度1.93點，同寫近13個月最低。從絕對水準來看，六項指標全數偏向悲觀。

至於「購買房地產時機」指標部分，5月調查結果為95.19點，與上月調查結果相較下降1.66點，是四年10個月新低。「未來半年購買耐久性財」，5月調查為97.63點，較上個月調查結果下降幅度1.5點，則是13年11個月最低，顯示房地產信心也受景氣影響。

2025年5月消費者信心指數調查是由中央大學台灣經濟發展研究中心主辦，輔仁大學AI人工智慧發展中心、健康力股份有限公司與台灣房屋集團調查協辦，調查期間為2025年5月18日至21日，以電話訪問的方式進行，採電腦隨機抽樣，共訪問3,099位台灣地區20歲以上的民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.0個百分點。