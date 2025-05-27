美日談判露曙光 日股內需、國防投資成主軸

美日關稅談判露曙光，雙方在貿易擴展、非關稅障礙、經濟安全保障有談判進度，並期盼在6月七大工業國峰會（G7）能達成實質成果，第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，日股受川普關稅政策金融動盪影響輕微，4月中旬即已率先收復失土，但後續仍將關注海外經濟放緩、日本出口疲軟等，不過，日本內需、國防工業，受惠國際觀光與各國需求，受關稅、匯率影響有限，仍將是投資主旋律。

日本2024會計年度業績表現已陸續發布，統計結果顯示，東證企業已發布業績者，有47%超乎預期，有40%表現保守，高若慈說明，其中，中小企業的表現優於大型企業，此外，金融業、非製造業等超越市場比重也遠高於製造業，第4季儘管企業收入成長2.5%，不過，受到匯率因素影響，淨利也承受打擊下滑。

各大企業在財報數據發布後，開始加速股票回購動作，高若慈觀察，此波企業回購速度大幅超越以往，同時也可見大型企業的回購動作，對於大型股價支撐力道可期，包括：豐田汽車宣布1.2兆日圓的股票回購，以吸引交叉持股禁令解除後的股票賣壓；索尼於5月宣布2,500日圓回購計畫，部份作為員工股票獎酬用途；日本第一大汽車零件大廠電裝公司早在去年10月已宣布4,500億日圓回購計畫，以承接金融機構釋出的交叉持股等。

進一步觀察，企業對於未來一年的財測指示，儘管受到目前尚未明朗的關稅政策影響，不少企業對於未來財測提供較為保守，不過，至5月上旬也有89%日本企業公布未來一年財測指引，其中，較市場看法樂觀的企業有15%，持平占比34%，較市場預期保守則為51%，相較於過去20年的財測看法，差異並不大，高若慈說，市場並未受到關稅政策影響，對下年度的財務作出極端保守與悲觀的財務看法。

高若慈說明，大阪世博加上5月黃金周，觀光人潮擁入，推升內需動能，2025年春鬥薪資談判，日本勞動組合聯合會（JFBA）報告顯示，中小企業的薪資漲幅約4.93%左右，高於去年同期的4.66%，市場對於東證指數的後看法正向，全年度獲利成長率預估可達7%，其中，內需消費百貨零售等後市看好，國內外強化國防預算助攻國防工業股，為日本受期待產業，一旦關稅政策正向將再啟動日股漲升動能。