關稅戰、美債降評揮亂拳 布局優質債提升防禦

美國總統川普拋出的關稅戰，近期又有美債遭到降評事件，各種市場變數亂拳盡出，導致美國10年期公債殖利率居高不下。瀚亞投信表示，當前投資等級債殖利率高於5%，在當前高利率與政策不確定性環境下，市場對風險溢酬的要求提高，使投資等級債更具吸引力。

自2000年以來，無論是科技泡沫、金融海嘯，或聯準會的激進升息，投資級公司債的殖利率皆曾飆升至5%以上。根據Bloomberg統計，若在殖利率超過5%時進場，未來一年、二年、三年的平均報酬率分別為7.8%、15.8%、24.5%，皆為殖利率小於等於5%時進場的兩倍。以上僅為過去歷史資料結果，不必然代表未來之經濟走勢。債券價格與利率呈反向變動，當利率下跌，債券價格將上揚；而當利率上升，債券價格將會走跌，投資人進場時，不一定符合債券指數百元報價低於90的情境。

瀚亞投資－優質公司債基金研究團隊表示，儘管美股已經歷一波修正，但近期漲勢已收復川普宣布對等關稅後的跌幅，整體評價仍處於偏高水位。在未來不確定性增加的情況下，風險性資產面臨較高的波動挑戰。相對而言，投資等級債可提供較穩健的報酬，提升投資組合的防禦力，建議在充滿不確定性的環境下，投資人可適度布局投資等級債。

瀚亞投資-優質公司債基金的優勢包括：投組平均殖利率為5.1%，持債平均信評為「A」級，高於基準指標的「A-」，持有前十大發行人皆為歐美大企業或政府債；同時，研究團隊嚴格控制風險，使基金波動度低於同類型中位數。入手該檔基金，不但可以搭上投資等級債的未來行情，更可在不確定的環境當中，獲得一定程度上的防禦力。