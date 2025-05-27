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麗升能源股東會／通過配息1元 今年營運展望樂觀

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

麗升能源（8087）27日召開股東常會，由董事長林麗珍主持，會中承認2024年度營業報告書與財務報表：2024年全年合併營收為7.78億元，較2023全年成長282％，創歷史新高；本期淨利2,200萬元，每股盈餘（EPS）0.61元，並通過配發現金股利1元。林麗珍表示，儘管國際局勢與台灣環境充滿變化與挑戰，仍配發穩定的股利，要感謝所有董事、股東、全體員工與合作夥伴們的支持。

麗升跨足再生能源產業已邁入第四年，目前主要營收來自台南七股漁電案廠陸續完工所挹注的工程收益。另外，開發中的案場也已經逐步進入申設期及施工建置期，部分案場則順利與國內外知名壽險或外資機構簽約進行開發合作，電能轉供業務也已經開始展現成果，在陸續交出成績單後，2024全年營收、毛利及營業淨利皆較2023年大幅成長，營運體質提升，繳出亮眼成績單。

麗升業務主軸為電廠開發建置、電廠資產管理、儲能及發電服務，以及電能轉供服務四大項目。在電廠開發建置部分，目前已設有數個漁電共生案場專案，其中2024年取得施工許可的麗升五福業場目前完工程度已超過七成，可望於2025年完工掛錶。其他專案已分別與和旭綠能、開鴻能源等機構簽訂合資或開發協議進行中，開發申設中的案場累計超過200MW。在電廠資產管理部分，為綠能合資公司管理的裝置容量已經增加至165MW，其中包含地面太陽能、風力發電電廠及漁電共生太陽能電廠，未來將將持續評估規畫與投資收案，以擴大電廠資產管理規模，增加開發及管理收入，樂觀預期今年下半年業績可望大幅優於上半年。

而在儲能及發電服務部分，則是透過集團子公司進行，目前已陸續取得廠房屋頂型第三型太陽能發電設施完成建置及掛錶；另外桃園農電共生案場，則預計於今年度完工及掛錶。在電能轉供服務部分，則是透過旗下香印永續公司取得售電業執照，已簽訂多個電廠之購售電及相關服務合約，並陸續與RE100之指標企業用戶簽訂購售電協議，每年提供轉供千萬度綠電，將穩定挹注營收。

林麗珍指出，在淨零減碳與ESG永續潮流下，台灣綠電需求可望持續成長，而麗升多元化布局效益也將陸續展現。公司將持續強化三大核心目標：(一)以農為本，積極開發多元再生能源，創造雙贏；(二)打造綠能平台，活化資產管理，深化新能源供應整合平台優勢；(三)全力發展綠電轉供業務，增加電廠投資效益。隨著再生能源光電產業市場規模持續提升，麗升業績表現也將穩定成長。

營收 太陽能電廠

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