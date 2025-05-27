亞太電力論壇登場 盼以「淨零電力」形塑強韌智慧電網

面對全球加速推動淨零碳排與碳中和的趨勢，同時也要因應電力需求飆升與多元再生能源整合的難題，智慧電網的開發及加強韌性是各界寄予厚望的關鍵技術。亞太地區的智慧電網正加速發展之際，電力業者正面臨再生能源占比逐年攀升帶來的嚴峻挑戰，也對電網的穩定性構成重大壓力。就此，台灣智慧型電網產業協會（TSGIA）與台灣電力公司（TPC）、台灣經濟研究院（TIER）與四零四科技（Moxa）合作舉辦為期三天的2025亞太電力高峰論壇，匯聚亞太區台日韓澳電力公司、業界領袖、系統整合商、資通訊技術專家等，為驅動綠能轉型的智慧電網發展共商關鍵突破點，並探討如何加強智慧電網韌性以加速淨零未來。

台灣智慧型電網產業協會理事長張文恭博士表示，這次亞太電力高峰論壇意義非凡，經過長達兩年的籌備，感謝台灣電力公司與Moxa的大力支持，積極搭建電力業者之間的溝通橋樑，促成這場跨界、跨境的高峰對話，共同探討電力產業的國際合作契機。我們從全球智慧電網市場增長最快的亞太地區邀請到日本、南韓、台灣及澳洲的電力公司和營運商分享推動強化電網韌性的關鍵行動，並與全球電力能源的產研專家一起探討強化電網韌性的有效作法，積極構建新能源基礎設施以供應穩定、足夠的電力，再透過先進的資通訊和人工智慧技術進一步有效地管理、分配與優化電力資源。

團隊認為，台灣具有深厚的資通訊技術優勢，例如Moxa等工業網通專家擁有協助國家/地方電網數位轉型與升級IEC 61850數位變電站的全球經驗，能洞悉電網、電廠、儲能等電力通訊需求與挑戰，因而也串起了這次論壇的產業鏈連動。

智慧電網的發展被視為未來電力供應的關鍵，不僅能適應不斷變化的能源結構，更可因應氣候變遷日益嚴重的影響，因此這次論壇以「強化智慧電網韌性」為主題，活動首日的Utility Day更為台灣、日本、南韓和澳洲的電力公司提供了深入交流的專屬平台，包括東京電力公司、關西電力公司、韓國電力公司、台灣電力公司、印尼電力公司，以及澳洲Endeavour Energy等8間電力公司高層及美國電力科技研究院（Electric Power Research Institute）、SRP等研究機構，共同探討不穩定性電力資源大幅增加對供電穩定性之影響，以及如何達成穩定供電之策略與最佳作法，並促成相關技術與市場的協同發展，激發更多市場參與者在逐步開放的綠電交易市場活躍競爭與創新。

台灣、日本和南韓市場有能源自給率偏低，高度依賴進口化石燃料的共同點，因此東京電力公司、韓國電力公社、台灣電力公司在三天高峰論壇議程中就如何擴大再生能源的使用以提升能源自主性，並針對提升智慧電網韌性和電業的開放，因應越加複雜和龐大的電網商業面和技術面向，提供了逐步朝多元電力端供給、電網公平使用的經驗分享，並說明需量反應負載管理措施、表前和表後儲能布建策略與實作。而澳洲配電營運商 Endeavour Energy則剖析在大規模發展太陽光電的澳洲維持多元能源供需平衡和健全市場機制的虛擬電廠策略、多面向說明提升電網效率、穩定供電和促進能源節約的市場機制關鍵要領。

台灣的智慧電網一直以來在優化電力供需平衡與健全市場機制上卓然有成，多年來備受新加坡SGI智慧電網發展指標的國際智慧電網發展評比肯定。因此，台灣電力公司分享導入高占比再生能源，並同時確保供電平衡及提升電網韌性之規劃；分析如何提升系統各項資源調控能力以增加系統供電彈性；深入剖析如何推動電網的資通訊整合，以提升智慧電網與停電管理系統、大規模分散式資源和需求和資產管理系統的互通性；展示推動電網數位化及電網端／發電端儲能設備以促成電網最佳運轉之成效。

論壇中，東京電力公司分享成功廣布智慧電表的成果如何加速電網發展，分析智慧電網如何納入電動車推廣策略和相關先進技術；除了規劃時間電價、修改電力交易法規外，更積極發展車輛到電網（V2G）技術，讓民眾可運用電動車電池買賣電力、為穩定電網、負載平衡、高效利用分散式再生能源提供了新方向，不僅落實節能減碳教育，還可以創新能源交易商業模式，展示了未來電動車與智慧電網的整體發展架構。此外，澳洲配電營運商Endeavour Energy和電力通訊專家Moxa分別深入詮釋IEC 61850數位變電站建置成功案例，以及如何運用資安打造未來智慧電網的韌性和將進一步推動智慧電網的創新應用。

這次亞太電力高峰論壇，除了多個具代表性的電力公司 — 東京電力公司、韓國電力公社和台灣電力公司外，多達250位來自不同亞太地區的電力營運商、系統整合商、能源業者、研究機構等，包括澳洲Endeavour Energy、日立永續能源、NGK Insulators、韓國三星SDI、加雲聯網等與會。這場為期三天的亞太電力高峰論壇展現了智慧電網和再生能源的合作與交流進入新階段，打造亞太電力共同體。