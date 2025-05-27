裕隆股東會／嚴陳莉蓮：強化競爭力 為股東創造更大效益

裕隆汽車（2201）27日股東會，董事長嚴陳莉蓮親自主持，未來環境仍充滿挑戰，裕隆汽車會持續強化企業競爭力，為股東創造更大效益。

裕隆汽車總經理許國興分析，去年裕隆每股盈餘3.78元，即使面對產業環境的挑戰，仍然努力維持穩定的營運績效，2025年全力推動資源整合、綜效發揮。

未來營運展望，在產品策略上，LUXGEN品牌在現有車型基礎上，預計於第3季導入AWD四輪驅動版本，並同步規劃新車型開發，持續擴大產品陣容爭取市場滲透。NISSAN品牌亦將推出年度式樣與特仕車，加強銷售動能。

新能源製造方面，公司正著手發展動力電池模組組裝產線，並持續擴大代工服務從車用到儲能產品，藉由拓展製造深度，帶動公司跨足高附加價值的能源科技，提升長期競爭力與產業角色。

在多元布局國際能源與電池事業方面，北美儲能製造據點將於今年投產，適逢全球關稅重談之際，該廠為目前美國少數可即時量產供貨在地工廠，將成為集團爭取北美儲能商機的關鍵據點。

同時亦積極評估包含菲律賓在內之東南亞新興市場能源投資與策略合作機會，爭取擴大集團能源領域的國際布局，厚植長期發展動能。

為完善產業鏈，本公司亦積極評估延伸發展電池維修與檢測等服務項目，強化售後與循環應用能力。未來將於既有光電與儲能代工基礎上，透過產業鏈的縱向延伸，強化本公司於能源產業的技術深度與服務廣度，並視市場需求與技術成熟度，攜手策略夥伴共同推動台灣電池回收再利用體系的發展，建立永續性解決方案。