輝達財報公布前夕 外資連五周回補台股力道收斂

隨著美國與英國達成的初步協議、美中關稅戰休兵90天，市場恐慌情緒稍微降溫，外資5月來明顯回補新興亞股。中國信託投信指出，外資已連續第五周買超台股，但相較於前一周買超33.8億美元，上周僅買超6.5億美元，回補力道出現減緩，5月來台股資金淨流入80.1億美元，大幅領先其他新興亞股。另外，上周外資在亞股出現買盤縮手跡象，僅買超泰國、印尼1.3億美元，而印度、南韓、菲律賓、越南皆呈現賣超。

新興亞股上周表現平靜，中國信託投信表示，本周市場屏息靜待輝達公布財測展望，新興亞股呈現震盪整理格局，僅有印尼、越南分別小漲1.5%、1%，其餘亞股皆呈現小跌，泰國下跌1.6%跌幅最重，其他依序為南韓下跌1.3%、台股下跌0.9%、菲律賓下跌0.8%、印度下跌0.7%。而泰國今年來重挫15.99%暫時墊底，台股下跌6.06%倒數第二。另外，今年前五個月漲幅為正的市場為南韓、印度、越南、印尼等四個國家。

中國信託美國聚焦成長基金經理人唐祖蔭表示，雖關稅戰出現緩和趨勢，但不確性仍未完全消散，近期川普揚言，蘋果如不回美國製造，將對蘋果祭出25%手機關稅，另外，也將對歐洲進口品開徵50%關稅，除非產品是在美國生產或製造，才能免徵關稅，此番言論再次讓市場出現動盪。隨著輝達將於本周三（28日）美股盤後公布2026會計年度第一季財報，市場屏息靜待輝達財測展望，短線波動難以預料。

另外，觀察美國企業已公布的財報數據，有超過七成企業每股盈餘優於預期，雖然企業因關稅不確定性而放寬未來財務指引 但整體來說今年標普500指數的盈餘預估仍呈現逐季成長。同時，多家美國科技巨擘正計劃動用總額超過5千億美元的龐大現金部位，進行新一輪股票回購。

例如，微軟第1季回購金額高達35億美元，Meta由前一季度的0美元增加至134億美元，谷歌在151億美元的回購之外，大幅提高回購金額至700億美元。唐祖蔭表示，大型企業握有龐大現金流，回購股票不僅是回饋股東，更是對企業財務穩健有信心的表現。儘管大型科技企業儘管面臨關稅帶來的經濟壓力與成本上升風險，但仍預計延續資本回饋策略，再次驗證AI趨勢可能會因關稅戰放緩但不會停止成長，在資金撐盤及基本面強勁下，下一季度大型科技股表現仍具期待空間。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示，越南今年來漲幅3.76%，僅次於南韓、印度。隨著美、越兩國順利結束第二輪貿易談判，越南官方指出，談判取得正面進展，已確定部分議題已接近雙方的共識。另外，川普集團在越南投資達15億美元的工程項目正式動工，包括酒店、度假村和高爾夫球場，而川普次子（Eric Trump）親自出席動工儀式，越南總理范明政也到場，顯見川普政府與越南雙方關係正向。

張晨瑋強調，越南總理已明確指示今年8%經濟成長目標，同時政府正緊鑼密鼓擴大加速公共投資，在全球面臨高度不確定性的環境下，越南展現高度經濟韌性，加上作為全球供應鏈的重要節點，長線來說具備成長潛力。