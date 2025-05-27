已開發歐洲股票型基金 轉為淨流入居冠

全球投資市場上週受到美國財政赤字陰影籠罩的影響，投資氣氛轉趨謹慎，全球股市多數呈現收黑走勢。回顧全球股票型基金資金流向，根據EPFR等統計顯示，統計自2025年5月15日至5月21止近一周，已開發歐洲股票基金淨流入3.67億元成為主要市場之首，拉丁美洲、歐非中東淨流入呈現小幅淨流入分別為2.99、0.56億元淨流入，美國股票型市場、亞洲不含日本、全球新興市場則呈現淨流出18.26、18.09、7.88億美元。

針對近期國際情勢，安聯投信表示，投資人對於美國日益擴大的財政赤字感到擔憂，不僅影響美股的投資氣氛，美元也呈現下跌。信評機構穆迪調降美國信用評等，加上美國 20 年期國債標售結果不佳，以及美國眾議院通過稅改法案，都進一步引發市場對財政前景的擔憂。同時，市場普遍調降了對聯準會今年降息幅度的預期。

安聯投信表示，美股主要指數普遍下跌，其中標普500指數下跌1.23%，那斯達克指數下跌 0.96%。經濟數據方面，美國上周首次申請失業救濟人數降至四周低點，顯示即使面對貿易政策不確定性，就業市場依然健康。聯準會官員暗示至少在9月前不會降息，貨幣市場預期今年僅會降息兩次，每次25個基點。反映市場在風險偏好降溫之際，仍尋求相對穩健的標的。

歐洲方面，歐洲股市表現相對突出，道瓊歐洲600指數逆勢上漲0.88%。歐元區5月 Markit 製造業採購經理人指數 (PMI) 略升至49.4，優於預期，顯示經濟動能逐步修復。歐洲央行副行長表示，歐元區已接近實現 2% 的通膨目標。

安聯收益成長多重資產基金謝佳伶表示，亞洲及新興市場股市方面，受到全球氣氛影響普遍拉回。日本政府對國內經濟形勢維持「溫和復甦」的評估，但警惕美國關稅政策帶來的下行風險。中國大陸4月工業生產年增6.1%，超出預期；儘管零售銷售略低於預期，城鎮調查失業率降至5.1%。亞太區央行則吹起降息風，印尼央行下調基準利率1碼，澳洲央行亦為今年第二次降息，菲律賓央行也表示仍有降息空間。

謝佳伶表示，在產業類股表現上，通訊服務逆勢收漲1% 表現最佳。科技巨頭 Alphabet 受惠於其在AI功能和智慧眼鏡方面的進展，單周股價上漲 4.2%，支撐通訊服務指數。寵物相關類股也逆勢收漲 0.2%，受惠於寵物用品公司的促銷活動及配送合作消息，市場對其財報表現看好。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，美國商務部撤銷拜登時代對大陸出口AI晶片的管制措施，象徵科技冷戰的鬆動，有助於重啟AI供應鏈的跨國合作與資金流動。這一系列訊號直接推升市場的投資情緒，尤其對科技股和中概股而言，是階段性的重要利多。美國半導體巨頭有望重新拓展中國市場，而與AI產業鏈緊密相連的台灣、南韓供應鏈也將同步受惠。

莊凱倫表示，目前市場已部分反映上述不確定性，尤以人工智慧創新生態系為甚。企業獲利預期近來遭下修，估值亦呈現收斂壓力。然而，預計隨著不確定因素釐清，貿易條件逐步明朗，企業有望恢復長期成長軌道，支撐市場中期的修復與回升。

在台股展望部分， 安聯投信台股團隊表示，現階段台股企業相較於國際雖有殖利率提供下檔保護，但總體經濟對盤勢影響力仍在，仍須留意回測低點的可能性。目前針對豁免期拉貨狀況不一，主要是上游零組件未必有充足庫存可供急單生產，部分廠商在美國政策走向難以預期下甚至出現客戶暫緩訂單，勢必影響企業獲利，進而造成股價波動加大，仍須留意。

安聯投信台股團隊表示，因關稅與匯率而下修，但整體企業獲利仍有望成長，布局應更重視基本面與評價面。方向上可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段；布局主題可緊扣美國製造、《美墨加協定》（USMCA）、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群或為關稅不確定性下的避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。