穩定波動度需求上升 三大債市持續淨流入

近期全球金融市場持續受多重因素影響，美國財政前景的擔憂與貿易政策的不確定性交織，引發市場波動，整週漲跌互見。根據美銀引述EPFR統計顯示，統計上周截至今(2025)年5月21日止，投資級債市場淨流入75.5億美元居市場之冠，非投資等級債淨流入8.9億美元，新興市場債淨流入金額增溫至17.2億美元。

安聯投信表示，整體資金流向顯示，在市場波動下，投資人對具備相對穩定特性的投資級債需求上升，對風險性較高的非投資等級債則轉趨謹慎，但新興市場債因其特有機會，仍吸引資金流入。

安聯投信指出，近期市場對美國財政前景的擔憂加劇，是影響債市表現的關鍵因素之一。特別是美國眾議院通過稅改法案，市場擔憂可能進一步擴大財政赤字。近期20年期公債標售情況不佳，導致美國公債殖利率走升，進而使債券市場普遍面臨下跌壓力。而企業債與新興市場債則展現相對抗跌的能力。

展望後市，安聯投信表示，雖然市場受關稅、政府改革、移民措施等不確定性影響仍大，但預估2025年美國經濟仍有望維持正向成長。美國非投資級債市場目前提供超過 8% 的殖利率，這有望為投資人帶來接近票息的報酬率。同時，許多非投資級公司基本面依然穩健，短期內再融資壓力有限，且持續努力維持健康的資產負債表。未來違約率可望維持在歷史平均 3%至 4% 以下，目前的價格水平與較高的票息為投資人提供潛在的上漲機會和相對較低的波動度。

安聯投信表示，目前市場仍面對高度不確定性的貿易政策前景 與潛在的經濟數據弱化風險。聯準會官員對於降息時程仍相對謹慎，市場預期今年可能僅降息兩次。雖然中美雙方近期釋出善意降低關稅壁壘激勵風險資產價格，但關稅政策談判仍有極大不確定性，高波動性預計仍將持續存在。

展望後市，安聯投信表示，經歷首波政策衝擊後，目前面對的仍是高度不確定性的貿易政策前景，後續需留意經濟數據進一步弱化，同時在談判進退之間，高波動將續為常態，投資佈局上應可採取較廣泛的方式進行。

安聯投信表示，中美雙方釋出善意，大幅降低彼此的關稅壁壘，風險資產價格大幅回升，不過關稅政策談判仍有極大不確定性，不建議追高，股票建議維持中立，分散區域配置；債券整體仍低配，經濟衰退機率下降，公債防禦部位配置需求已降低，通膨預期上升，建議調降利率債部位，回歸信用債。