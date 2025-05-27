台幣又走升 台經院：後市看美元與外資對台股看法

台幣走升，各界關注。台經院院長張建一昨表示，四月底、五月初台幣狂飆一部分是市場謠言導致廠商恐慌造成「踩踏事件」，中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率要看美元怎麼走及外資對台股看法，這是影響台幣走勢的關鍵。

台經院昨發布四月景氣動向調查，台幣四月底、五月初曾連日狂飆，昨再次走升。張建一表示，美國四、五任財政部長都說強勢美元對美國是好的，現任財長貝森特也有類似發言，可見相對強勢對美元是重要的，因為可以減壓通膨壓力。

另外，美國要吸引外商到美國投資，如果美元貶值、進口成本增加，可能造成外商投資意願下降。他說，之前美元大貶主要是市場有美債謠言，未來美元即使不會強升，但也不會再大貶。

針對台幣未來走勢？張建一表示，外資從二○二○年至今從台股撤離三點六兆元，造成台幣貶值，未來外資對台股看法才會影響台幣走勢。

台經院景氣預測中心主任孫明德則認為，匯率風波已暫告一段落，但六月美債到期，美國最近會「棄匯保債」，美元不會波動太厲害，而且美國與日本相關財經首長也對外喊話雙方並未談及匯率，「四股、五匯、六美債」是第二季觀察的三重點。

台經院六所所長吳孟道說，美國聯準會官員釋出訊息稱整體經濟沒外界想像悲觀，但對物價有疑慮，因此降息空間不大，時程不會那麼快，九月才可能降息，這也符合下半年升二碼（一碼是○點二五個百分點）空間。但隨著美國對英國近期談判關稅最低只有百分之十，其他國會不會更低也存疑，下半年美國物價可能波動大。

吳孟道說，近期美元弱勢與聯準會關係不大，而是市場對美債疑慮，接下來美債會浮上檯面，減稅法案進入參議院後，如果美國政府又要發債，債務支出變大，市場會擔心美元是否進一步偏弱。他個人認為美元接下來會相對弱勢的整理格局。