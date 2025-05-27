關稅戰衝擊 4月製造、服務、營建三大產業指數全跌

台灣經濟研究院昨天公布四月製造業、服務業、營建業的營業氣候測驗點，面對美國對等關稅政策不確定性，三大產業全面走跌，其中製造業連三跌，測驗點創近兩年新低；服務業和營建業都連四跌，服務業創新冠疫情爆發以來低點，營建業則是二○二二年十二月以來新低。

台經院調查，四月製造業營業氣候測驗點九十點九點、月減三點五三點；服務業八十五點四一點、月減三點○三點；營建業九十點三八點、月減二點九八點。

台經院院長張建一表示，製造業、營建業及服務業三指數同步下滑，反映廠商對未來不確定性看法，其中服務業創二○二○年五月以來新低，主要來自美國總統川普政策改來改去，廠商面臨很大不確定性，例如原本對等關稅各國有九十天緩衝期，近期又揚言六月對歐盟課稅百分之五十，昨又宣布延期。

他說，服務業在股市量縮，保險業又因台幣升值資產減損，百貨業消費人潮也減，四月零售業較去年同期衰退百分之○點六，加上前兩年基期高，今年內需不會像前兩年那麼好。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，美國對等關稅宣布之初確實打擊市場信心，廠商對當月看法明顯轉壞，但川普五月對中國、歐盟政策均轉彎，原本外界預估美國關稅政策將重創全球經貿，現在看起來應是虛驚一場，真正影響沒有那麼大。

孫明德：下半年美貨幣恐緊縮

張建一表示，美國政策一再調整，不知川普未來半年會做什麼。六月有美債到期，美國又可能印鈔票，目前美國對全世界不確定性仍未結束，但也許美國在七月發現關稅不如預期，例如稅收不好或是有通膨，聯準會不但不降息，也許升息，這樣更麻煩。

孫明德也說，美國接下來隨著進口物資減少，物價壓力變大，聯準會已經停止降息，最近也說下半年降息空間不大，美國物價看起來降不下去，下半年貨幣不會寬鬆，甚至可能往貨幣緊縮走，這都是川普關稅帶來新的影響。

張建一：台灣經濟有機會保三

對今年的經濟成長率能否「保三」？張建一表示，上半年經濟成長比之前預估亮眼，一至四月製造業成長百分之十五，與ＡＩ相關的資通訊及電子零組件都成長，傳產大部分不錯，只有化學及運輸工具如汽機車表現不佳；國內投資在公共工程及進口機械設備帶動下，半導體或其他產業都呈現成長。下半年看川普效應能否慢慢減弱，以及四千一百億元的特別條例通過與否，原本擔心預算遭凍結造成政府支出大幅下降，最近預算陸續解凍，這都有助經濟成長率到百分之三以上。