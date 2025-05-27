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關稅戰衝擊 4月製造、服務、營建三大產業指數全跌

聯合報／ 記者陳素玲／台北報導

台灣經濟研究院昨天公布四月製造業服務業營建業的營業氣候測驗點，面對美國對等關稅政策不確定性，三大產業全面走跌，其中製造業連三跌，測驗點創近兩年新低；服務業和營建業都連四跌，服務業創新冠疫情爆發以來低點，營建業則是二○二二年十二月以來新低。

台經院調查，四月製造業營業氣候測驗點九十點九點、月減三點五三點；服務業八十五點四一點、月減三點○三點；營建業九十點三八點、月減二點九八點。

台經院院長張建一表示，製造業、營建業及服務業三指數同步下滑，反映廠商對未來不確定性看法，其中服務業創二○二○年五月以來新低，主要來自美國總統川普政策改來改去，廠商面臨很大不確定性，例如原本對等關稅各國有九十天緩衝期，近期又揚言六月對歐盟課稅百分之五十，昨又宣布延期。

他說，服務業在股市量縮，保險業又因台幣升值資產減損，百貨業消費人潮也減，四月零售業較去年同期衰退百分之○點六，加上前兩年基期高，今年內需不會像前兩年那麼好。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，美國對等關稅宣布之初確實打擊市場信心，廠商對當月看法明顯轉壞，但川普五月對中國、歐盟政策均轉彎，原本外界預估美國關稅政策將重創全球經貿，現在看起來應是虛驚一場，真正影響沒有那麼大。

孫明德：下半年美貨幣恐緊縮

張建一表示，美國政策一再調整，不知川普未來半年會做什麼。六月有美債到期，美國又可能印鈔票，目前美國對全世界不確定性仍未結束，但也許美國在七月發現關稅不如預期，例如稅收不好或是有通膨，聯準會不但不降息，也許升息，這樣更麻煩。

孫明德也說，美國接下來隨著進口物資減少，物價壓力變大，聯準會已經停止降息，最近也說下半年降息空間不大，美國物價看起來降不下去，下半年貨幣不會寬鬆，甚至可能往貨幣緊縮走，這都是川普關稅帶來新的影響。

張建一：台灣經濟有機會保三

對今年的經濟成長率能否「保三」？張建一表示，上半年經濟成長比之前預估亮眼，一至四月製造業成長百分之十五，與ＡＩ相關的資通訊及電子零組件都成長，傳產大部分不錯，只有化學及運輸工具如汽機車表現不佳；國內投資在公共工程及進口機械設備帶動下，半導體或其他產業都呈現成長。下半年看川普效應能否慢慢減弱，以及四千一百億元的特別條例通過與否，原本擔心預算遭凍結造成政府支出大幅下降，最近預算陸續解凍，這都有助經濟成長率到百分之三以上。

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