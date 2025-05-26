房貸餘額年增率 連7個月放緩

中央銀行昨天公布四月房貸餘額為十一兆二一七○億元、續創新高，但年增率降至百分之八點八，連續七個月放緩，也是去年四月以來、逾一年最低增速；建築貸款年增率也降至百分之二點八三，為近九個月新低。

儘管整體房市轉冷，但政府推出的「青年安心成家購屋優惠貸款」表現逆勢成長。四月青安貸款占總住宅貸款比重達百分之十一點七八、再度攀升。央行指出，青安貸因採嚴格資格審核，限名下無房、且一生僅能申請一次，有效鎖定首購族實質需求，因此未受信用管制影響。

央行說，目前房市融資成長溫和，有助於健全市場體質。未來將持續觀察金融機構對不動產授信情形，強化風險控管，確保金融體系穩定運作。

四月初川普關稅之亂導致國內股市重挫，加上政府打炒房措施，已影響民眾的購屋意願。中華民國不動產仲介經紀商業同業公會全國聯合會（簡稱房仲全聯會）昨公布「二○二五年房地產走勢及政策調整」網路民調，調查指出，七成七的民眾認為近期關稅事件影響購屋意願。此外，百分之四十六點三主張應全部或部分放寬第七波信用管制，包括限貸令與寬限期，以降低購屋門檻、回穩交易信心；另有百分之廿三點六認為應維持現狀。

調查也顯示，從去年七月至今年五月，民眾購屋意願一路探底，今年二月曾短暫回升，但五月再度出現「死亡交叉」，願購比率跌至百分之卅八點五，不購比率升至百分之四十三，雙創新高，猶豫比率則升至百分之十八點五。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德則指出，第七波選擇性信用管制對首購族並無直接限制，但在當前資金環境偏緊、銀行資金有限的背景下，金融機構整體授信態度轉趨保守，即便制度上首購族享有較高成數與寬限期的條件，實務上仍可能因銀行內控標準調整而受限。他認為，購屋壓力的提升，更多是來自銀行端資金調度與風險控管，非單一政策因素所致。

房仲全聯會理事長王瑞祺則說，雖然市場上仍有自住型首購與換屋的剛性需求，但若交易量長期萎縮，房仲產業將面臨生存危機。