改善空氣品質 移動汙染源費率擬調高

美國總統川普4月初宣布啟動對等關稅後，台灣宣稱已與美國進行協商，希望能夠降低稅率，減少對產業的衝擊。而一般民眾最期待的應該是多年以來討論的汽車降稅可能成真，若未來關稅稅率能夠降低甚至歸零，車商經銷商成本降低，便宜汽車時代是否真的要來了？

2025-05-27 06:00