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改善空氣品質 移動汙染源費率擬調高

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
民眾對於空氣品質的諸多不滿，更多來自於交通工具，環境部因此規劃運用經濟誘因，提升車輛燃油品質，未來擬檢討移動汙染源空汙費率，落實汙染者付費的精神。記者葉信菉／攝影
民眾對於空氣品質的諸多不滿，更多來自於交通工具，環境部因此規劃運用經濟誘因，提升車輛燃油品質，未來擬檢討移動汙染源空汙費率，落實汙染者付費的精神。記者葉信菉／攝影

民眾對於空氣品質的諸多不滿，更多來自於交通工具，環境部因此規劃運用經濟誘因，提升車輛燃油品質，未來擬檢討移動汙染源空汙費率，落實汙染者付費的精神。

環境部解釋，目前以燃料成分標準管制源頭油品品質，於去年加嚴汽油苯含量成分標準0.8％（v/v）以及2020年規定柴油多環芳香烴含量分布為8％（m/m）。依空汙法規定，環境部移動汙染源空氣汙染防制費依油料燃料種類及數量，向燃油銷售業者徵收。依照現行規定，銷售者或進口者應於每月15日前，依規定申報並繳交前一月的空氣汙染防制費。

為了解決汽機車等移動汙染源的空汙情況，環境部評估加嚴訂定國內油品成分標準，掌握國際油品成分標準，並與國內油品供應商考量業者生產成本及技術，檢討油品成分標準加嚴之可行性與期程，接下來也會檢討移動汙染源空汙費費率。官員透露，目前雖然尚未討論到移動汙染源空汙費費率，但為了祭出經濟誘因，不排除將調高移動汙染源空汙費費率。

環保署從2007年開始汽柴油依照硫含量分級收費，因應硫含量標準已經達到「零硫階段」，不再以硫含量作為分級收費之項目，在2010年調整汽柴油費率皆為每公升0.2元，後來因為考慮到移動汙染源行政管制PM2.5的需求，2017年時調整為汽油每公升0.3元、柴油每公升0.4元。

空汙 空氣汙染 PM2.5

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