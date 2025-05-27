環境部長彭啓明：興達、大林調度 合法合規
高雄興達和大林電廠備用機組加入發電，環境部長彭啓明昨（26）日強調，興達和大林備用機組的使用是由台電調度，目前使用均合法合規，也期待再生能源裝置容量更多，這樣依靠燃氣機組上線救援的問題就可以減少。
立法院社福及衛環委員會昨處理114年度中央政府總預算決議有關環境部主管預算凍結案。
彭啓明會前接受媒體聯訪時強調，興達和大林電廠備用機組都必須在緊急備用的規範裡面，也就是一年720小時內可以使用，至於什麼時候可以使用是台電的調度問題，目前來看是合法合規。
他解釋，從國際趨勢來看，由煤轉氣是一個趨勢，如果煤可以少用，對空汙改善是有用的，但他也幫國營事業說話，「其實各種國營事業的減量幅度也非常的高」，當然希望各種汙染源能夠減得越低越好。
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