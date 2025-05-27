4月三大營業氣候測驗點齊跌 台經院看淡13行業景氣

台灣經濟研究院昨（26）日發布景氣動向調查，4月三大產業營業氣候測驗點全數下探，其中，製造業連三月下跌，服務業與營建業則連四月走低。

台經院也點名未來半年景氣看壞的產業，包括化工、汽機車及零組件、批發、證券與保險業等共有13大行業入榜，涵蓋傳產與金融服務領域。

對於外界關切新台幣大幅升值，美元則呈現逐漸走貶的趨勢，身兼央行理事的台經院院長張建一表示，美國對全世界貿易戰不確定性還沒結束。他指出，因為川普會變來變去，也許7月關稅豁免的90天屆期後，發現效果沒有預期好又要改變，也有可能造成通膨，但有一種狀況最麻煩，那就是「沒有降息，反而升息」。

台經院調查，4月製造業營業氣候測驗點為90.90點，下滑3.53點，呈現連三跌，且是2023年6月以來新低。4月服務業為85.41點，月減3.03點，連四個月下跌且下探2020年5月新冠疫情爆發以來新低。營建業為90.38點，下跌2.98點，是2022年底來新低。

台經院此次也點名未來半年景氣看壞的產業，共有13大行業入榜，涵蓋傳產與金融服務領域，包括紡紗、紙業、化工、石化、人造纖維、螺絲螺帽、運輸工具、汽機車及零組件、自行車、批發、證券與保險業。

對於4月三大營業氣候測驗點全數下滑，張建一並不悲觀，他說，預期下半年川普效應對經濟成長的衝擊有可能慢慢減弱，目前股市和匯率市場的波動也沒有那麼巨大，顯見川普效應在降低。景氣預測中心主任孫明德則提醒，接下來應關注6月美債到期的後續影響。

張建一表示，上半年因為拉貨效應，加上人工智慧（AI）需求強勁，出口會非常亮眼，而立法院對各部會預算慢慢解凍，如果朝野有共識能通過4,100億元特別預算，今年經濟成長率有機會重回3%以上。

此外，張建一提到，美國正就ICT、半導體進行「232調查」，行政院和台積電（2330）都已向美方提了意見書。張建一認為，讓人擔心的是「大水庫理論」，若未來美方對半導體課徵高關稅，台積電將成本轉嫁，一旦水閘門打開，衝擊下游廠商，恐波及半導體供應鏈的生產模式。台經院產經資料庫總監劉佩真也表示，台灣半導體業者後續恐面臨新台幣匯率和關稅造成成本增加的二大挑戰。

不動產方面，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，儘管輝達選擇北士科做為總部，對於石牌、北投、士林等住宅或者是商辦會帶來激勵作用，但是購屋信心已降至新低點，短期買氣表現比較侷限在區域，較難扭轉整體房市在今年持續下修的態勢。