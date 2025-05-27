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環部：溫室氣體排放穩定下降…部長彭啓明預估今年減幅9%

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
環境部長彭啓明。記者許正宏／攝影
環境部長彭啓明。記者許正宏／攝影

環境部昨（26）日公布最新減碳成績單，我國2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸CO₂e，以淨排放量來看，相較基準年（2005年）減少4.64％，較前一年（2022年）減少3.02%。環境部長彭啓明初估，今年減量幅度可望達到8％至9％，與階段目標10％仍有些微差異。

環境部依氣候法規定，跨部會彙編「國家溫室氣體排放清冊（2025年版）」，統計結果顯示，我國2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸CO₂e，較基準年（2005年）減少4.48％，扣除碳匯21.73百萬公噸CO₂e，淨排放量為256.90百萬公噸CO₂e，相較基準年減少4.64％，較2022年減少3.02％，我國整體溫室氣體排放已呈減碳趨勢。

彭啓明在立院也被問到近年減碳問題，他初估2024年減量幅度將會達到5％至6％左右，而2025年則必須要考慮進景氣因素，減量幅度有機會到8％至9％，雖然離原本管制目標10％仍有一點點差距，但整體減碳都有在速度上。環境部氣候變遷署也補充，目前尚待經濟部提供能源部門的相關數據做更精細的估算，例如非燃料燃燒的用電排放等，仍需要進一步的換算。

環境部分析，從歷年溫室氣體排放趨勢來看，從2007年達高峰後整體呈下降趨勢，期間2021年因為疫情趨緩、經濟復甦呈現單一年上升，在2022年及2023年排放量則再度呈現穩定下降趨勢。

針對2023年排放溫室氣體別分析，占比最高為二氧化碳（占95.86％），其次是甲烷（占1.60％）及氧化亞氮（1.31％）；從各部門別的統計數據顯示，我國溫室氣體排放以燃料燃燒排放CO2占總溫室氣體的90％。

與全球溫室氣體排放趨勢相比，根據歐盟委員會聯合研究中心（JRC）全球大氣研究排放資料庫（EDGAR）資料，全球2023年溫室氣體排放量達530億公噸CO₂e，較2022年增加1.9％，再寫歷史新高。相較之下，我國2023年溫室氣體排放量穩定下降，二氧化碳排放密集度與人均排放同步改善，更加反映我國近年減碳努力，與經濟成長脫鉤趨勢日益明顯。

疫情 減碳

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