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台英ETP經貿重要里程碑 蕭美琴盼深化合作AI領域

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
副總統蕭美琴指出，台英ETP是兩國經貿關係中一項重要里程碑，期盼在AI領域進一步合作發展。總統府／提供
副總統蕭美琴指出，台英ETP是兩國經貿關係中一項重要里程碑，期盼在AI領域進一步合作發展。總統府／提供

蕭美琴副總統26日下午接見「英國工黨台友會訪問團」，她感謝訪賓長期以來對台灣的關注與友誼，並指出台英ETP即是兩國經貿關係中一項重要里程碑。期盼兩國持續提升貿易夥伴關係，並在AI領域進一步合作發展。

訪賓一行包括英國國會下議員彌蘇拉（Navendu Mishra）、阿里（Tahir Ali）、芭克（Paula Parker）、芙妮絲（Gill Furniss）及奈史密斯（Connor Naismith）等，由外交部次長吳志中及英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）陪同，前來總統府拜會副總統，國安會副秘書長林飛帆也在座。

蕭美琴致詞時，首先感謝訪賓長期以來對台灣的關注與友誼、支持台灣與英國人民之間的夥伴關係，並在英國國會中持續倡議深化雙邊經貿合作，以及支持台灣有意義地參與國際組織。

蕭美琴指出，現在是5月，正是台灣年復一年爭取參與「世界衛生大會（WHA）」的艱難時刻，台灣至今仍遭到不公平的排除，無法向全球貢獻在醫療與公共衛生領域的專業與經驗。不過很感謝英國與訪團友人，對台灣參與國際公共衛生事務的支持。

蕭美琴提到，感謝英國長期關注台海以及印太地區的和平穩定，也感謝英國歷屆政府皆強調台海和平穩定攸關全球繁榮的重要性，此一立場多次在G7等高層峰會清楚表達。並肯定英國持續透過實際行動，如在印太地區進行自由航行，展現對區域和平穩定與全球利益的支持。

蕭美琴認為，儘管台灣與英國位處世界不同地區，雙邊夥伴關係在近年顯著成長。台英雙方推動的「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）即是兩國經貿關係中一項重要里程碑。「我方期待與英國經貿部門合作，推動在數位貿易、雙向投資、淨零碳排與能源轉型等重要領域的進展」。

蕭美琴表示，台灣期盼在全球科技供應鏈中持續扮演重要角色，尤其在AI基礎建設與科技發展方面具備強大潛力，這不僅關乎我方與美國的關係，也與英國息息相關。英國目前是全球第三大AI市場，台英雙方在該領域將有極大合作空間。

蕭美琴 英國 AI

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