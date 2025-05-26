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亞太電力高峰會登場 台電與國際電業共議智慧電網韌性

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
「2025亞太電力高峰論壇」首(26)日於台電總管理處登場，現場由國科會政務副主任委員林法正(前排右四)、台電副總經理吳進忠(前排右三)、台灣智慧型電網產業協會理事長張文恭(前排左四)，以及東京電力公司、韓國電力公司、澳洲Endeavour Energy等多家電力公司代表共同與會。 圖／台電提供
「2025亞太電力高峰論壇」首(26)日於台電總管理處登場，現場由國科會政務副主任委員林法正(前排右四)、台電副總經理吳進忠(前排右三)、台灣智慧型電網產業協會理事長張文恭(前排左四)，以及東京電力公司、韓國電力公司、澳洲Endeavour Energy等多家電力公司代表共同與會。 圖／台電提供

因應再生能源發展、淨零排放等國際趨勢，智慧電網的開發及韌性強化已成為全球電力業者積極投入的方向。台電與台灣智慧型電網產業協會（TSGIA）、台灣經濟研究院（TIER）與四零四科技（Moxa）四方合作，共同舉辦為期三天的「2025亞太電力高峰論壇」，26日於台電總管理處登場，與多家國際電業同業進行交流會談。

台電指出，此次論壇以「強化智慧電網韌性」為主題，邀集東京電力公司、關西電力公司、韓國電力公司、印尼電力公司，以及澳洲Endeavour Energy等八間電力公司高層及美國電力科技研究院（Electric Power Research Institute）、SRP等研究機構。

台電則由副總經理吳進忠代表進行專題演講，說明台電提升再生能源併網容量的同時，強化供電穩定性與提升電網韌性的整體規劃。

吳進忠表示，台電於2022至2024年，在新加坡具指標性的智慧電網發展指標（SGI）中名列全球第二，顯示台電在技術上的實力。近年台電持續推動電網的資通訊整合運用，透過智慧調度與發電、電網管理、分散式儲能、需量反應負載管理和資通訊基礎設施等，優化供需調節，改善監控和自動化，增強電力系統韌性，確保供電穩定度及提升電力品質。

為深化實務經驗交流，台電亦與東京電力公司及日本資通訊公司NESIC三方技術交流，分享天然災害發生時，如何應用「地理停限電運轉圖資系統（GeoOMS）」掌握災情及加速搶修復電時效；另與韓國電力公司針對電網穩定及可靠性進行交流會議。

台電表示，未來將持續深化與國際電業在智慧電網應用上的合作，攜手提升智慧電網韌性，以實現穩定供電、能源最佳化運用與淨零排放的共同目標。

台電 供電

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