台泥綠能助養殖戶拿「產銷履歷」 超前部署關稅戰！

台泥（1101）26日表示，台泥綠能為協助旗下漁電共生案場養殖戶因應這波潛在的市場波動，也於嘉義漁光一期案場啟動「產銷履歷輔導計畫」，協助案場中每一位養殖戶建立產品「身分證」，期盼超前部署提升市場競爭力。

因應美國總統川普上任後的關稅風暴，農業部4月初已針對吳郭魚、鱸魚等最可能受衝擊的外銷漁種提出出口供應鏈支持方案。

台泥綠能漁光一期不僅是目前國內漁電共生案場中，原有地主兼養殖戶續養比例最高的，達到77%，更開啟了國內首次由發電業者主動協助區域內個別養殖戶申請產銷履歷的創舉。

農業部統計顯示，台灣吳郭魚年均產量達58,256公噸，其中四成外銷，而銷往美國就占了六成。這意味著若外銷受阻，原有輸美的近14,000公噸吳郭魚恐回流國內市場，相當於國內市場上每4公噸吳郭魚，就可能有1公噸是原外銷魚貨。這將大幅增加國內供給，導致市場價格下跌，直接衝擊漁民生計。

台泥綠能旗下的嘉義漁光一期案場，2024年當地養殖戶吳郭魚產量占比更高達八成，面對此潛在威脅，台泥綠能深感憂心。過去投入產銷履歷對許多個體養殖戶而言，始終是個難題。

台泥綠能總經理翁吉良親自率領團隊舉辦產銷履歷說明會時，一位逾70歲的地主兼養殖戶忍不住抱怨：「以前養鰻魚也做過產銷履歷，結果交給大盤商價格都一樣。」道出漁民對產銷履歷未能帶來實際效益的疑慮。此外，漁光一期的地主兼養殖戶多為高齡長者，面對產銷履歷繁瑣的電腦文書作業時，也直覺性抗拒：「我們的年紀真的沒辦法處理填寫數據、上傳資料這些事情。」

為此，台泥綠能特別邀請了熟稔漁電共生的陳哲俊教授與深耕地方漁業發展的「阿里山創生」團隊，將手把手協助所有養殖戶應對「養殖認證與法規流程」的所有行政細節。同時，也搭配了一系列專業優化養殖效率的課程，涵蓋水質管理、飼料營養、智能養殖、病蟲害防治等面向。此舉成功化解了養殖戶的疑慮，最終台泥綠能漁光一期九位原地主養殖戶及其他三位新加入的養殖青年都表示，願意嘗試加入產銷履歷專案。

台泥綠能與阿里山創生攜手合作，以布袋義竹間的漁光一期作為產銷履歷輔導試行案場。台泥綠能深信，透過完善的溯源與第三方驗證機制，產銷履歷將有助於漁產品的差異化，穩定價格，讓優質漁產在國內市場脫穎而出，免受國際衝擊。

此舉不僅展現了台泥綠能對在地高齡養殖戶的深切關懷，期盼協助他們安心養殖、穩定收益。未來，台泥綠能也將持續關注市場動態與養殖戶需求，積極配合農業部提升產業競爭力等相關政策，善盡企業社會責任。