快訊

新台幣強升！「三大金控」遭空頭狙擊 國泰金爆量收挫4.11%

藍白立委缺席…莊瑞雄裁示「准予動支」國安會預算 1600萬全解凍

台積電嘉義封裝廠再傳意外 工人在外牆平台被重達2噸電盤砸中身亡

台泥綠能助養殖戶拿「產銷履歷」 超前部署關稅戰！

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）26日表示，台泥綠能為協助旗下漁電共生案場養殖戶因應這波潛在的市場波動，也於嘉義漁光一期案場啟動「產銷履歷輔導計畫」，協助案場中每一位養殖戶建立產品「身分證」，期盼超前部署提升市場競爭力。

因應美國總統川普上任後的關稅風暴，農業部4月初已針對吳郭魚、鱸魚等最可能受衝擊的外銷漁種提出出口供應鏈支持方案。

台泥綠能漁光一期不僅是目前國內漁電共生案場中，原有地主兼養殖戶續養比例最高的，達到77%，更開啟了國內首次由發電業者主動協助區域內個別養殖戶申請產銷履歷的創舉。

農業部統計顯示，台灣吳郭魚年均產量達58,256公噸，其中四成外銷，而銷往美國就占了六成。這意味著若外銷受阻，原有輸美的近14,000公噸吳郭魚恐回流國內市場，相當於國內市場上每4公噸吳郭魚，就可能有1公噸是原外銷魚貨。這將大幅增加國內供給，導致市場價格下跌，直接衝擊漁民生計。

台泥綠能旗下的嘉義漁光一期案場，2024年當地養殖戶吳郭魚產量占比更高達八成，面對此潛在威脅，台泥綠能深感憂心。過去投入產銷履歷對許多個體養殖戶而言，始終是個難題。

台泥綠能總經理翁吉良親自率領團隊舉辦產銷履歷說明會時，一位逾70歲的地主兼養殖戶忍不住抱怨：「以前養鰻魚也做過產銷履歷，結果交給大盤商價格都一樣。」道出漁民對產銷履歷未能帶來實際效益的疑慮。此外，漁光一期的地主兼養殖戶多為高齡長者，面對產銷履歷繁瑣的電腦文書作業時，也直覺性抗拒：「我們的年紀真的沒辦法處理填寫數據、上傳資料這些事情。」

為此，台泥綠能特別邀請了熟稔漁電共生的陳哲俊教授與深耕地方漁業發展的「阿里山創生」團隊，將手把手協助所有養殖戶應對「養殖認證與法規流程」的所有行政細節。同時，也搭配了一系列專業優化養殖效率的課程，涵蓋水質管理、飼料營養、智能養殖、病蟲害防治等面向。此舉成功化解了養殖戶的疑慮，最終台泥綠能漁光一期九位原地主養殖戶及其他三位新加入的養殖青年都表示，願意嘗試加入產銷履歷專案。

台泥綠能與阿里山創生攜手合作，以布袋義竹間的漁光一期作為產銷履歷輔導試行案場。台泥綠能深信，透過完善的溯源與第三方驗證機制，產銷履歷將有助於漁產品的差異化，穩定價格，讓優質漁產在國內市場脫穎而出，免受國際衝擊。

此舉不僅展現了台泥綠能對在地高齡養殖戶的深切關懷，期盼協助他們安心養殖、穩定收益。未來，台泥綠能也將持續關注市場動態與養殖戶需求，積極配合農業部提升產業競爭力等相關政策，善盡企業社會責任。

綠能 履歷 台泥

延伸閱讀

00878股價跌買盤卻增漲！專家「除息後存股族搶進」：大利多出現

限空令退場遇川普再掀關稅戰 台股開低74點陷震盪

清邁返台行李跳出一隻蛙！她哭問「偷渡嗎？」 網疾呼：千萬別野放

川普自曝關稅戰2大目標產業！稱美國要做「大東西」不是襪子衣服

相關新聞

孫明德：美國會「棄匯保債」 第2季留意「四股、五匯、六債」

近期新台幣走升成為各界關注焦點，台經院院長張建一今日表示，4月底、5月初台幣狂飆，一部分是市場謠言導致廠商恐慌，造成「踩...

台電RE30低碳電6月1日開賣 早鳥優惠價每度6.1元

台電26日宣布，首度推出RE30商品將在6月1日開賣，早鳥優惠價每度6.1元，是因應國際淨零碳排趨勢，協助出口企業達成再...

4月三產業測驗點齊跌 台經院：留意四股五匯六美債

台灣經濟研究院26日舉行景氣動向調查記者會，台經院院長張建一表示，對等關稅拉貨潮強勁，加上近期各部會預算陸續解凍，若朝野...

台經院3大產業營業氣候測驗點同步下滑 台經院長：今年經濟可保三

台灣經濟研究院今日公布4月營業氣候測驗點調查，面對美國對等關稅政策不確定性，製造業、服務業和營建業同步走跌，製造業連三跌...

4月3產業測驗點齊跌 台經院：川普頻轉彎虛驚一場

對等關稅衝擊之下，台經院今天公布的4月製造業、服務業、營建業3大產業營業氣候測驗點全數下跌。台經院景氣預測中心主任孫明德...

台電RE30商品6月1日開賣 低碳電力助國內企業走向國際

因應國際淨零碳排趨勢，為協助我國出口企業達成RE（再生能源倡議組織）訂定的目標，取得國際供應鏈門票，台電首度推出RE30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。