AI 需求助 enterprise SSD 成長！NAND Flash 價格有望續揚
根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，以北美大廠為主的雲端服務業者(CSP)持續加強AI投資，預期將帶動enterprise SSD需求於2025年第三季顯著成長。在成品庫存水位偏低的背景下，預期enterprise SSD市場將轉為供應吃緊，支撐價格出現上漲的力道，季增幅度有機會達10%。
集邦指出，今年初由於供應商執行保守產能策略，NAND Flash市場逐步轉向供需平衡。四月初美國對等關稅政策破壞第二季市場的既有節奏，增添價格走勢變數。雖有部分PC製造商於第二季提前加速出貨，但未能有效刺激NAND Flash產品整體出貨，加上零售市場持續面臨下修壓力，供應商更加謹慎控制產能。
然而，近期存儲需求轉強，這波成長動能一方面來自NVIDIA GB200等高階AI server陸續出貨；另一方面，今年初開始HDD訂單加量反映企業擴建趨勢，預期全年將持續增長。可見在CSP的server建置需求維持穩健下，SSD與HDD皆受益於企業資本支出擴張，迎來訂單成長。
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