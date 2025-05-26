孫明德：美國會「棄匯保債」 第2季留意「四股、五匯、六債」

近期新台幣走升成為各界關注焦點，台經院院長張建一今日表示，4月底、5月初台幣狂飆，一部分是市場謠言導致廠商恐慌，造成「踩踏事件」，但中央銀行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去，未來匯率看兩件事，美元怎麼走，以及外資對台股看法，是影響台幣走勢的關鍵。

台經院景氣預測中心主任孫明德則認為，前陣子的匯率風波應已暫告一段落，但美國因為6月有美債到期，最近會棄匯保債，提醒「四股、五匯、六美債」是第2季觀察重點。

台經院今日發布4月景氣動向調查，新台幣4月底、5月初曾連日狂飆，今天也再次走升，張建一表示，美國四、五任財政部長都說強勢美元對美是好的 ，現任財長貝森特也有類似發言，可見相對強勢對美元是重要的，因為可以減壓通膨壓力；其次，美國要吸引外商到美國投資，如果美元貶值，進口成本增加，可能造成外商投資意願下降。他說，之前的美元大貶，主要是市場有關美債謠言，未來美元即使不會強升，但也不會再大貶。

至於台幣未來走勢，張建一表示，外資從2020年至今從台股撤離3.6兆元，造成台幣貶值，因此未來外資對台股看法，才會影響台幣走勢。

孫明德則說，美債6月到期，最近美國會棄匯保債，美元不會波動太厲害，而且美國與日本相關財經首長也對外喊話雙方並未談及匯率， 4月底、5月初匯率大幅波動暫告平息，未來四股、五匯、六美債將是第2季要觀察的三個重點。

台經院六所所長吳孟道說，美國聯準會幾個官員談話一直釋出訊息，認為整體經濟沒有像外界那麼悲觀，但對物價有疑慮 ，因此降息空間不大，時程也不會那麼快，以致原本市場認為6、7月降息，現在都延到9月才可能降息，這也符合下半年升2碼（1碼是0.25個百分點）空間。不過隨著美國對英國近期談判關稅最低只有10%，外界對其他國會不會更低也開始存疑，認為美國進口物價還是會轉嫁消費者，盡管目前美國物價水準不大，但下半年可能波動大。

吳孟道估，近期美元弱勢與聯準會關係不大，而是市場對美債疑慮，接下來美債會浮上檯面，外界關心減稅法案進入參議院後，如果美國政府又要發債，債務支出變大，市場會擔心美元是否進一步偏弱。他個人認為美元接下來會相對弱勢的整理格局，如果比較好，美元指數約100左右，若比較差，則往95走。

至於總統賴清德日前宣示成立主權基金，張建一則表示，央行外匯存底有償撥用，或是國發基金、國家級投資公司台杉，以及勞退、勞保等四大基金，就看怎麼組合，或是以稅收超徵作為財源也是思考方向，成立主權基金不是問題。