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是時候了！ 回歸留意影響黃豆關鍵因素「氣候」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據Successful Farming報導，中國大陸海關總署公布數據顯示，2025年4月從巴西進口的黃豆較去年同期下降22.2%，主要原因是收穫延遲、物流問題及通關時間延長導致發貨中斷，而從美國輸入大陸的黃豆進口量，則是較去年同期下降 43.7%，來到138萬噸，進口量下降的部分原因，是由於關稅不確定性，造成買家轉向巴西採購，大陸4月黃豆的整體進口量為608萬噸，是2015年以來的最低水準，不過數據也顯示，今年1到4月，來自美國的進口量總計高達1,295萬噸，年增率35.2%。

根據路透社報導，布宜諾斯艾利斯穀物交易所上周表示，暴雨襲擊布宜諾斯艾利斯的北部地區，暴風雨淹沒黃豆作物，造成相關的種植及收成進度落後，不過，未來幾天的乾燥天氣將有助於阿根廷泥濘田地的通風，但交易所仍提出警告，可能需要下調黃豆的產量預期。該交易所目前預計2024/25年黃豆產量為5,000萬公噸，但由於收割期較晚，農民面臨因雨水造成豆莢開裂而引起的疾病，以及因暴雨而導致的農作物損失風險。

另外，根據PROFARMER.COM報導表示，市場持續關注阿根廷的天氣狀況，而南美農作物顧問 科多尼爾博士，在其每週更新的資料中，則暫時對巴西和阿根廷產量維持不變的預測。街口投信表示，黃豆市場的投資人可密切留意影響南美洲基本面供給的關鍵因素。

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