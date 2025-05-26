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留意油價低檔反彈 印度原油需求持續增加、油商減少鑽井數量

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

根據路透社的報導，依據穆迪投資者服務公司發布的最新研究表明，中國大陸作為世界最大石油需求驅動力的數十年統治地位即將結束；該研究表明，大陸的原油需求預計將在未來三至五年內達到峰值，而印度將至少在2030年之前繼續在全球石油需求成長中保持領先地位。印度石油部表示，2025年第1季的原油消費量已年增 4.3%。國際能源總署（IEA）預測，到2030年，印度的石油需求量將從2023年的每天500萬桶增加到每天650萬桶以上。

分析師表示，由於OPEC+放鬆供應控制後沙烏地阿拉伯增加原油產量，且燃料油價格下跌，預計今年夏天沙烏地阿拉伯用於發電的原油消耗量將比去年夏天更多。伍德麥肯茲預計，沙烏地阿拉伯今年的發電原油消耗量將達到每日46.5萬桶至47萬桶，較去年增加每日1萬桶至1.5萬桶。

另外，挪威石油鑽井工會表示，挪威約7,000名石油鑽探工人的工資談判於上周破裂，這增加今年晚些時候罷工的風險，並可能會擾亂石油探勘工作。

街口投信表示值得留意的是，北達科他州礦產資源部表示，由於油價跌破油商每桶65美元的損益平衡價格，影響油商的開採利潤，導致該州的石油和天然氣營運商計劃減少鑽井平台和壓裂人員，而此舉可能會影響美國第三大石油生產商的產量。北達科他州監管機構主任內森安德森（Nathan Anderson）表示，目前該州大約有四、五家業者計劃放棄鑽機。到了8月份，該州的鑽井數量可能會從上周的31座下降到27個左右。

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