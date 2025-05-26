台電RE30低碳電6月1日開賣 早鳥優惠價每度6.1元

台電26日宣布，首度推出RE30商品將在6月1日開賣，早鳥優惠價每度6.1元，是因應國際淨零碳排趨勢，協助出口企業達成再生能源使用目標，以取得國際供應鏈門票。

台電指出，預計釋出台電自建案場5億度綠電，並搭配市電11.6億度，共計約16.6億度，將於6月1日起至12月31日販售，7月1日起陸續轉供，欲購買者可洽台電各區處申購。

台電表示，RE30電力商品銷售對象適用於高壓以上且已向民間購買綠電的現行轉供用戶，企業單一電號購買量上限為1億度（含3,000萬度綠電），下限為100萬度（含30萬度綠電），轉供期間則固定為一年。用戶可在100萬度至1億度的範圍內，以10萬度為單位申購，並在申請完成後的次月1日起轉供12個月。

價格方面，台電參考綠電市場價格及小額綠電去年平均成交價格，RE30綠電部分定價為每度6.3元（不含營業稅及轉供費），而為鼓勵企業響應減碳及早申購，今年底前轉供的綠電可享早鳥優惠價每度6.1元，2026年1月1日起則恢復為原價每度6.3元。台電補充，市電部分則按一般用電方式計算與供應。

台電強調，RE30扮演適時挹注綠電市場的角色，實務上以用戶每月用電來計算，將優先轉供民間綠電，剩餘未達到用電量30%的部分才由RE30商品補足。

以企業購入一年共100萬度RE30商品為例，含30萬度綠電可供填補每月用電需求；當用戶一個月用電10萬度並透過民間轉供1萬度綠電，則台電將補充剩餘2萬度，協助企業達成30%使用再生能源的目標。