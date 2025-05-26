和碩與夥伴減碳 相當38座大安森林公園年吸收碳排放量

面對氣候變遷與全球淨零浪潮加速席捲，碳排放控管已成為企業韌性與競爭力的重要指標。台灣科技產業作為全球供應鏈關鍵一環，正積極響應國際永續趨勢，強化碳治理與環境責任。和碩（4938）秉持永續經營理念，於2023年啟動經濟部產業發展署「碳數據系統建置暨賦能供應鏈低碳轉型計畫」，歷時一年多，攜手七家關鍵供應商推動全面性減碳行動，不僅展現執行力，更為產業樹立具體轉型典範。

本計畫聚焦於供應鏈碳管理制度建構與實質減排成效，和碩攜手七家核心供應商，透過廠務優化、變頻調控、製程汰舊換新與能源轉換等41項減碳專案，累積實現高達14,265公噸CO₂e的減碳成果，相當於38座大安森林公園每年吸收的碳排放，充分體現企業減碳行動的實質影響力與擴散性。

在碳數據管理面，和碩亦積極導入數位工具與能力培育機制，協助23家供應商完成範疇一與範疇二的溫室氣體盤查，並建置專屬碳排清冊。供應商可透過和碩自主開發、並通過第三方驗證的「ESG碳數據彙整平台」，完成碳排數據上傳與審核，系統亦可自動匯入排放係數並計算排放量，大幅提升盤查效率與資料品質。和碩並同步提供技術諮詢、教育訓練與減碳策略輔導，全面強化供應鏈碳管理能力，奠定長期永續營運基礎。

作為對國際永續目標的積極承諾，和碩已於2022年加入「科學基礎減碳目標倡議」（Science Based Targets initiative, SBTi），並於2024年通過審核，承諾於2030年前，將範疇一與範疇二的絕對溫室氣體排放量相較2021年基準年減少42%，範疇三減少25%，並於2050年達成全面淨零排放。此目標與《巴黎協定》控溫路徑一致，進一步強化和碩作為全球電子製造服務領導者的永續承諾與國際對接能力。

和碩指出，供應鏈減碳不僅是企業落實ESG責任的關鍵，更攸關整體產業的轉型動能與國際競爭力。展望未來，和碩將持續擴大減碳輔導規模，深化與供應商之間的合作夥伴關係，近期也攜手銳思碳管理顧問公司開始進行「1+N碳管理示範團隊」計畫，打造更具韌性、透明度與永續價值的科技供應鏈體系，攜手邁向2050淨零碳排的長遠目標。