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盟立股東會／通過每股配發0.35元現金股利 發行限制員工權利新股

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
盟立自動化26日舉行股東常會。業者/提供
盟立自動化26日舉行股東常會。業者/提供

盟立（2464）26日舉行股東常會，承認盈餘分配案，每股配發0.35元現金股利。並通過發行限制員工權利新股案，共計發行2,000張，將做為公司徵才、留才的工具。

盟立股東會並完成董事全面改選，在股東會後的董事會一致推選孫弘續任董事長。

盟立董事長孫弘表示，美國總統川普上任後祭出的對等關稅措施，造成客戶海外投資計劃紛紛喊暫停，直到近來觀察局勢發展緩和，已逐步重新啟動投資案。

盟立2024年合併營收75.03億元，年減14.9%。毛利率18.36%，年增1.08個百分點。稅後純益1.03億元，年減41.1%；每股稅後純益0.52元。

孫弘續任盟立自動化董事長。記者李珣瑛/攝影
孫弘續任盟立自動化董事長。記者李珣瑛/攝影

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