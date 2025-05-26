4月三產業測驗點齊跌 台經院：留意四股五匯六美債

台灣經濟研究院26日舉行景氣動向調查記者會，台經院院長張建一表示，對等關稅拉貨潮強勁，加上近期各部會預算陸續解凍，若朝野有共識能通過4,100億特別預算，對我國今年經濟成長將有正面效果，全年GDP應該是可以達到3%。至於台美關稅談判結果為何？張建一認為，可能會在15%上下。台經院景氣預測中心主任孫明德則提醒，需留意「四股五匯六美債」。

張建一指出，今年上半年台灣經濟成長率表現非常好，預期下半年會稍微差一點，主因美國對全世界發動貿易戰所衍生的不確定性還沒有結束，因為美國總統川普反反覆覆，甚至不排除未來即便談定的關稅，若川普又發現關稅收入沒有預期好，還有可能再變調，「未來仍有很多不確定性，都是來自川普」。但，上半年部分應可抵銷下半年可能較差的經濟表現，

台經院今發布4月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點，三大營業氣候測驗點均續呈下跌態勢。其中，製造業測驗點已連續三個月下跌，服務業與營建業則呈連續四個月下跌態勢。

製造業營業氣候測驗點寫2023年6月以來新低，服務業更為新冠疫情爆發來低點，營建業則是2022年底來新低。

對於4月三大營業氣候測驗點全數下滑，張建一並不悲觀，他說「已經過去了」，他分析美國總統川普關稅政策改來改去，像是日前揚言6月1日起對來自歐洲聯盟（EU）的進口商品課徵50%關稅，今天又髮夾彎宣布暫緩至7月9日。因此，預期下半年川普效應對經濟成長的衝擊有可能慢慢減弱，目前股市和匯率市場的波動也沒有那麼巨大，顯見川普效應在降低。

台經院景氣預測中心主任孫明德則提醒，前陣子的匯率風波應已暫告一段落，「四股五匯六美債」，接下來應關注6月美債到期的後續影響。

此外，張建一還提到，美國正就ICT、半導體進行「232調查」，行政院和台積電（2330）都已向美方提了意見書，最後結果如何？目前也只能「等」。

但，張建一提醒，比較讓人擔心的是「大水庫理論」，若未來美方也對半導體課徵高關稅，以台積電無可取代的關鍵地位，是可以將提高的成本轉嫁給廠商，只是一旦造成水閘門打開之後，水大量溢出衝擊下游廠商，甚至會扭曲掉整個半導體供應鏈的生產模式，則是不樂見的情形。

至於新台幣匯率再展強勁升勢，張建一認為，5月初新台幣連二天狂飆，一部分是市場謠言導致廠商恐慌，造成「踩踏事件」，但央行總裁楊金龍出面喊話後，震撼已經過去。

張建一指出，未來匯率看兩件事，一是美元怎麼走？以及外資對台股看法，是影響台幣走勢的關鍵。

不過，張建一也提到，歷任美國財政部長都認為強勢美元才是好事，現任財長貝森特（Scott Bessent）也有類似發言，畢竟若美元太過弱勢，不利進口原物料，難以吸引企業赴美投資，基於這些因素，他認為美元續貶空間有限。

根據台經院調查結果，經過模型試算後，4月製造業營業氣候測驗點為90.90 點，月減3.53點；服務業為85.41點，月減3.03點；營建業為90.38點，月減2.98點。