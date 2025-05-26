台經院3大產業營業氣候測驗點同步下滑 台經院長：今年經濟可保三

台灣經濟研究院今日公布4月營業氣候測驗點調查，面對美國對等關稅政策不確定性，製造業、服務業和營建業同步走跌，製造業連三跌， 創兩年來新低；服務業和營建業都連四跌，服務業更創新冠疫情爆發來低點，營建業創2022年底來低點。不過，台經院院長張建一表示，台灣上半年經濟成長率較預期佳，下半年若川普效應減弱甚至政策轉向，加上特別條例4100億元及政府預算解凍，今年經濟應該可以保三。

他甚至預估台灣關稅可以朝向比較樂觀看待，大約15%上下。美國4月初宣布的對台關稅是32%。

台經院景氣預測中心主任孫明德則指出，美國對等關稅宣布之初，確實打擊市場信心，廠商對當月看法明顯轉壞，但川普5月對中國、歐盟政策均轉彎，原本外界預估美國關稅政策將重創全球經貿，現在看起來應是虛驚一場，真正影響沒有那麼大。

台經院調查， 4月製造業營業氣候測驗點90.90點，月減3.53點；服務業85.41點，月減3.03點；營建業90.38點，月減2.98點。

張建一表示，製造業、營建業及服務業三指數同步下滑，反映廠商對未來不確定性看法，其中服務業已破疫情時前波低點，主要來自川普政策改來改去，廠商面臨很大不確定性，例如原本各國90天緩衝期，近期又揚言對歐盟6月課稅50%，今天又髮夾彎延期，因此廠商對未來半年看好多一點、看壞少一點，大部分是中間看法，變動幅度不大。

他說，服務業在股市量縮，保險業又因台幣升值資產減損，百貨業消費人潮也減，4月零售業較去年同期衰退0.6%，加上前二年基期高，今年內需不會像前二年那麼好。

對今年全年經濟能否保三？張建一表示，上半年經濟成長比之前預估亮眼，1-4月製造業成長15%，與AI相關的資通訊及電子零組件都有很好成長，傳產大部分不錯，只有化學及運輸工具如汽機車表現不佳；國內投資在公共工程及進口機棫設備帶動下，半導體或其他產業都呈現成長。下半年看川普效應能否慢慢減弱，以及及特別條例通過4100億元，另外原本擔心凍結預算造成政府支出大幅下降，最近預算陸續解凍，這些都有助經濟成長到3%以上。

孫明德認為，美國總統川普不斷轉彎，現在看來，對經濟、貿易的衝擊應是虛驚一場。張建一也說，美國政策一再調整，不知川普未來半年會做什麼？6月有美債到期，美國又可能印鈔票，目前美國對全世界不確定性仍未結束，但也許美國在7月發現關稅不如預期，例如稅收不好，或是有通膨，聯準會不但不降，也許升息，這樣更麻煩。

孫明德也認為，美國接下來隨著進口物資減少，物價壓力變大，聯準會之前已經停止降息，最近也說下半年降息空間不大，美國物價看起來降不下去，下半年貨幣不會寬鬆，甚至可能往貨幣緊縮走，這都是川普關稅帶來新的影響。