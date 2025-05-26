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台電RE30商品6月1日開賣 低碳電力助國內企業走向國際

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
為協助我國出口企業達成RE目標，取得國際供應鏈門票，台電首度推出RE30電力商品。圖／台電提供
為協助我國出口企業達成RE目標，取得國際供應鏈門票，台電首度推出RE30電力商品。圖／台電提供

因應國際淨零碳排趨勢，為協助我國出口企業達成RE（再生能源倡議組織）訂定的目標，取得國際供應鏈門票，台電首度推出RE30電力商品，以補充企業綠電需求為目標，配合用戶向民間購買的綠電度數，由本商品補足至用戶用電量的30%。

台電說明，本商品預計釋出台電自建案場5億度綠電，並搭配市電共計約16.6億度，將於6月1日起至12月31日販售，7月1日起陸續轉供，欲購買者可洽台電各區處申購。

台電表示，RE30電力商品銷售對象適用於高壓以上且已向民間購買綠電的現行轉供用戶，企業單一電號購買量上限為1億度（含3000萬度綠電），下限為100萬度（含30萬度綠電），轉供期間則固定為一年，用戶可在100萬度至1億度的範圍內，以10萬度為單位申購，並在申請完成後的次月1日起轉供12個月。

價格方面，台電則參考綠電市場價格及小額綠電去年平均成交價格，RE30綠電部分定價為每度6.3元（不含營業稅及轉供費），而為鼓勵企業響應減碳及早申購，今（2025）年底前轉供的綠電可享早鳥優惠價每度6.1元，明年1月1日起則恢復為原價每度6.3元，市電部分則按一般用電方式計算與供應。

台電強調，RE30扮演適時挹注綠電市場的角色，實務上以用戶每月用電來計算，將優先轉供民間綠電，剩餘未達到用電量30%的部分才由RE30商品補足。以企業購入一年共100萬度RE30商品為例，含30萬度綠電可供填補每月用電需求；當用戶一個月用電10萬度並透過民間轉供1萬度綠電，則台電將補充剩餘2萬度，協助企業達成30%使用再生能源的目標。

台電說明，本商品採「市電搭配綠電」模式銷售，綠電由台電自建再生能源案場轉供，並依實際轉供量提供給企業對應的再生能源憑證，降低碳排量。台電也說明，將逐年規劃釋出綠電，目標2027年提升至30億度，可協助產業100億度用電達成RE30。

綠電

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