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勞動部與學生對談五大議題 提三對策研議政策

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
勞動部舉辦「大專校院青年就業諮詢會議」，邀請全國近50位大學生對談。勞動部／提供
勞動部舉辦「大專校院青年就業諮詢會議」，邀請全國近50位大學生對談。勞動部／提供

勞動部26日在臉書表示，為強化青年就業政策與實務需求的連結，勞發署北分署青年職涯發展中心前天舉辦「大專校院青年就業諮詢會議」，邀請全國近50位大專校院學生會與學生社團，針對職涯探索、學用落差、青年就業、薪資狀況與非典型工作等五大議題，進行深入對話與交流。

勞動部表示，這次諮詢會議邀請具備就業、教育或社會參與經驗的青年代表擔任組長，以分組討論形式和與會青年代表針對求職困難、非典型就業型態、職場適應力、勞動薪資與權益等面向討論與經驗分享，並提出具體建議。

勞動部提到，現場互動熱烈，青年代表踴躍發言，不僅反映常見的勞動問題，也對政府資源的推廣方式與使用情境提供實質回饋。透過活動，希望了解有些同學在學校讀書的同時，也會利用課餘時間打工、兼職，從他們的經驗中，觀察到勞動現場有什麼問題？對於未來就業的期待又是什麼？

會議中，針對職涯探索、學用落差、青年就業、薪資狀況與非典型工作等五大議題，勞動部長洪申翰和許多同仁，一起和青年進行深入對話與交流，直面青年朋友提出的問題。

勞動部表示，與會的青年朋友告訴他們，目前觀察到很多身邊的同齡朋友偏好斜槓、部分工時、彈性或遠距工作，被認為不穩定就業，可能原因是企業所提供的職缺及薪資不符合年輕人的喜好，或是更多人希望不要被單一工作限制住，並掌握工作與生活的平衡。

勞動部提出三項對策：第一，持續讓年輕人真實的需求納入政策研議與制度設計中，並創造更多企業需求端與青年勞動者的對話，讓企業更明白青年對於職缺和職涯發展的想法。

第二，推動「投資青年就業方案第二期」，透過「青年就業旗艦」及「初次尋職青年穩定就業」等計畫措施，提供從職涯探索到進入職場的全方位支持。

第三，強化青年職涯發展中心的諮詢與資源整合功能，廣納青年意見，讓政策更有效益，朝向建構更完善、更具包容力的青年就業及勞動環境的支持體系。

洪申翰也在臉書表示，週六一整天，他與勞動部、勞動力發展署的同仁，一起全程參與以大學生為主角，由年輕人帶領的分組討論。在「職涯探索、學用落差、青年就業、低薪狀況與非典型工作」等青年勞動的重要議題中，深刻地相互聆聽。

洪申翰說，很謝謝這些來自不同大專院校、北、中、南、東等各縣市年輕朋友，把他們在打工、探索職涯、離校就業或爭取權益等等的經驗、思考或是困惑，很坦誠地拿出來和大家直接的交流，不用非得透過學校或師長。

洪申翰認為，勞動部的角色不只要提供協助，更要成為年輕世代的靠山。必須要讓年輕人在學習與勞動的第一線需求，成為政策設計的起點。尤其，年輕人在勞動現場的權益保護，必須更大力投入支援的。該做的事還有很多，未來會和年輕人有更多直接的合作，一步步努力趨近大家共同的期待。

勞動部

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