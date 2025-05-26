台經院調查：製造業測驗點連三月下跌 服務業與營建業連四月下跌

台灣經濟研究院今日上午發布景氣動向調查，調查指出，4月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢。其中，製造業測驗點已連續三個月下跌，服務業與營建業則呈連續四個月下跌態勢。

近期川普政府在關稅政策上的反覆，使全球金融市場波動加劇，關稅風險仍然存在，若後續談判破裂，貿易緊張情勢恐再升溫，加上美國政策頻繁調整與不確定性，已削弱廠商信心，全球經濟前景仍不樂觀。

在國內方面，儘管新興科技應用需求強勁，加上美國暫緩高額對等關稅，帶動客戶提前拉貨，4月資訊電子業表現續強，但傳統貨品則因需求較上月疲弱、海外低價競爭及國際油價下跌，拖累產品行情，導致相關業者普遍看壞當月景氣。隨著美國暫時停徵對等關稅，並與中國達成部分降稅協議，製造業對未來半年的景氣看法較上月相比略有改善。

服務業方面，受對等關稅與川普言論反覆影響，金融市場不確定性升高，4月台股出現價跌量縮，波動明顯加劇，再加上新台幣急升，壽險業者承受匯損壓力，導致金融相關業者普遍看壞當月景氣表現，對未來半年景氣看法亦多持保守或轉弱看法。

營建業方面，雖受國道與水利等大型工程進度超前帶動，但因軌道工程延宕及住宅建案尚未完工認列收入，故營造業對當月景氣以持平看待。展望未來，儘管川普關稅政策可能影響高科技廠擴建意願，然台積電持續在台投資，加上公共工程穩定推進，預料可望支撐營造業未來景氣維持穩定；受銀行對房貸業務態度仍偏謹慎、信用管制與川普對等關稅政策衝擊，購屋信心降至近年低點，房市買氣轉弱。未來在打炒房政策無鬆綁跡象、房貸利率仍達2%以上及經濟不確定性加劇下，房市短期內難以回溫，整體情勢仍須審慎看待。

根據台經院調查結果，經過模型試算後，4月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點續呈下跌態勢。其中，製造業測驗點已連續三個月下跌，服務業與營建業則呈連續四個月下跌態勢。