台灣成立主權基金 陳冲：主權基金小心被主權爭議反噬

在賴清德總統指示成立國家主權基金（通稱主權財富基金SWF）之後，國發會預定6月提出初步架構，行政院前院長、新世代金融基金會董事長陳冲今日直指三項重點，一是主權基金要有戰略目的，例如能源與糧食。二是要專業決策，不受政治力干擾。三是主權基金小心被主權爭議反噬。

早在五年前，陳冲即曾以「國家主權基金 也是主權雞精」為題撰文，當時台灣美國商會在發表2020台灣白皮書，其中一項建議政府動用4800億美元（2020年的數據）外匯存底的部分，成立主權基金，投入有價值的國際投資。

陳冲在更早之前即呼籲政府不必峻拒SWF之成立，但應有一套不受政治干預純屬商業判斷的規則，以避免公器遭濫用。針對日漸浮現的糧食安全乃至能源安全議題，建議以農場或礦場為標的，透過設立主權財富基金投資，掌握來源，甚至可考慮將部分基金證券化，由全民參與。

尤其之後遭逢疫情肆虐，世人猛然體認，自由貿易竟非常態，國際分工也非當然，尤其是高度倚賴貿易，糧食、能源不足的台灣，更應有截然不同的思維。何況當前許多施政，都強調主權，何以彰顯主權？設立一個以主權為名的糧食/能源基金，並將部分證券化，應是不錯的選項。主權財富基金倒是可以延伸主權的雞精。

時至今日，台灣成立主權基金似乎擺脫多年討論，要進入實質執行的階段，陳冲提出三項重點，一是主權基金要有戰略目的，例如能源與糧食，其他不要碰。二是要專業決策，不受政治力干擾，integrity and decency （誠信正直）很重要。三是主權基金小心被主權爭議反噬。