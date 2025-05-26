新台幣勁升逾1角 再現「2」字頭匯價
受到美元指數持續滑落，跌破99；26日早上台北外匯經紀公司新台幣匯價以30元整數開盤，升值2.3分；隨後15分鐘內就升破30元，再現「2」字頭匯價。早盤新台幣在開盤半小時內最高匯價為29.914元，勁揚1.09角。
美國與歐盟貿易爭端再度升溫，美國總統川普拋出新一波關稅威脅，建議自6月1日起對歐盟商品徵收50%關稅，並點名蘋果公司，若不將iPhone生產線遷回美國，將面臨至少25%關稅懲罰。此番言論引爆市場不安情緒，美股四大指數上週五（23日）全面收黑，投資人憂心全球貿易環境再度惡化，避險情緒升溫。
受市場避險情緒與美元走弱影響，美元指數進一步跌破99關卡，盤中最低下探至98.87，顯示資金加速轉往其他避險資產。
匯市方面，亞洲主要貨幣同步升值，其中日圓兌美元一度升至142.44，韓元兌美元亦觸及1361.4，顯示資金湧向亞幣避險。
匯銀人士指出，川普重啟關稅議題恐使全球供應鏈再度陷入不確定，加上市場對主要科技企業潛在衝擊的擔憂，將持續壓抑投資人信心，未來一週市場將密切觀察白宮動向與企業回應。
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