安聯投信：台股聚焦五方向、布局四主題

安聯投信台股團隊表示，因關稅與匯率而下修，但整體企業獲利仍有望成長，布局應更重視基本面與評價面。方向可聚焦市占率提升、滲透率增加、規格提升、產品組合優化、景氣循環末段；布局主題可緊扣美國製造、《美墨加協定》、高殖利率、內需消費、輸美比重低等族群或為關稅不確定性下的避風港。後續可留意貿易談判進展、企業財報和經濟數據表現，並善用定期定額方式長線紀律參與市場。

安聯投信台股團隊表示，觀察美國川普關稅政策近期似乎出現緩和跡象，包括針對特定電子產品給予免稅或是適用USMCA規定，讓台灣電子供應鏈至少在90天豁免期間仍有時間安排產能及評估產能配置。

安聯投信台股團隊表示，因對於美國政策的不確定性，目前廠商僅能準備多項方案並關注首批完成貿易談判國家的協議內容來做為後續廠區配置參考，但企業獲利預測可靠性下滑已是必然結果，加上美國可能出現停滯性通膨的疑慮升高，反映在股價上即為評價出現下修。

安聯投信台股團隊表示，現階段台股企業相較於國際雖有殖利率提供下檔保護，但總體經濟對盤勢影響力仍在，仍須留意回測低點的可能性。目前針對豁免期拉貨狀況不一，主要是上游零組件未必有充足庫存可供急單生產，部分廠商在美國政策走向難以預期下甚至出現客戶暫緩訂單，勢必影響企業獲利，進而造成股價波動加大，仍須留意。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，在美國總統川普丟出對等關稅議題迄今，市場已大部分反映這項不確定性，後續不易再出台更驚嚇的稅率或政策；關稅暫緩90天將加速備貨有利第2季營運，但下半年不確定性將壓抑獲利預估與股票評價。