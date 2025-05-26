亞洲台灣商會考察 駐印度代表盼更多台商前進
亞洲台灣商會代表赴班加羅爾考察，也與日、韓企業代表交流，期盼能獲得更多投資訊息，駐印度代表葛葆萱對此表示，希望目前在印度的台商會能成為諮詢、合作平台，也期盼能有更多的台商前進印度。
孟加拉、越南台商代表24日赴印度班加羅爾考察，先後參訪台灣電子大廠及中小企業，25日再以球會友，於台灣盃高球賽與日本、韓國企業代表交流。
葛葆萱在致詞時表示，他十分樂見台灣與印度間的投資貿易能日益增長，也期盼有更多的台商到印度發展。
葛葆萱提到，希望在印度台商總會的推動下，能有更多的台商會成立，也盼目前德里、清奈、班加羅爾、馬哈拉斯特拉西區（大孟買）、海德拉巴等地的台商會都能持續茁壯，並成為其他台商前進印度時諮詢及合作的平台。
葛葆萱在談到台商到印度的發展時表示，希望能有更多的台資銀行到印度設立分行，為台商提供融資服務，成為台商到印度投資的基礎。
葛葆萱表示，在台商到印度發展時，語言會是有待解決的問題之一，他希望能培養更多華語人才，降低台商在進入印度市場時可能會遇到的困難，也期待未來印度各地都能有「台灣城」，讓台商在印度生活時可以更有歸屬感。
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