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我成立主權基金 政院決議6月提初步架構

聯合報／ 記者余弦妙林海翁至威／台北報導

賴清德總統在就職周年宣示要成立主權基金後，行政院上周五火速召開跨部會會議，決議主權基金設立一事暫由國發會主導，財源、規模也由國發會召集中央銀行、財政部討論，最快六月定案初步架構並向總統報告。

賴總統在五二○就職周年談話中，首度公開宣示我國將成立主權基金，打造國家級投資平台。政院廿三日隨即召開首場跨部會會議，邀集國發會等部會向行政院長卓榮泰報告，經過討論，決議暫由國發會主導，但最終專法由哪個部會提出、並擔任主管機關，仍待研議。

據了解，會中主要針對台灣設立主權基金進行廣泛討論，相關資金來源雖有初步方向，但尚未拍板定案，未來將由國發會召集央行、財政部、主計總處等財經部會共同討論。

政院人士表示，外界高度關注主權基金議題，卓揆在立法院備詢時也表示，會以積極態度應對，目前包括國發會、央行及相關財經部會，都在同步準備專案。

主權基金財源如何籌措、規模要多大，部會之間仍有歧見，例如央行嚴守不能無償撥用外匯存底的底線，國發會則認為，若是有償使用，不失為籌資管道之一；此外，包括央行的外匯存底、四大基金都有一定比率的金額委外代操，這部分作為主權基金的財源，也是考慮的選項。

至於歲計賸餘能否作為主權基金財源？考量歲計賸餘主要是用來彌補收支差短、減少舉債等目的，如果要將歲計賸餘當作財源，一方面歲計賸餘的多寡並不穩定，另一方面若歲計賸餘被移用為主權基金財源，政府還是得舉債因應所需，因此可行性有待商榷。

目前比較可行的方向是由財政部發債籌措主權基金財源，但根據「中央政府建設公債發行條例」規定，公債分甲、乙兩類，甲類屬於非自償、乙類為自償性，不納入債限；若要發債籌措主權基金財源，就要訂定專法，除了明定財源，也要將發行這類公債排除公債法的規定，才較具可行性。

行政院 主權基金

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金融時報：美日高層討論設主權基金 可能成為美與他國投資關係範例

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