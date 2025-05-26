台灣成立主權基金 監管、人才、財源是三大關鍵

經濟日報／ 記者余弦妙翁至威／台北報導

根據國際研究機構統計，截至2024年底，全球已約有90個國家成立超過180檔主權基金。參考國外經驗，台灣要火速成立主權基金，仍面臨監管、人才、財源籌措三大挑戰。

首先在監管方面，事實上台灣並非第一次討論主權基金，2008年、2009年馬政府時代就曾有過相關討論，但當時遭到總統府財經諮詢小組否決，關鍵原因之一就是主權基金監管不易，恐引發諸多朝野對立與爭議。

如今賴政府再次討論主權基金，如何管理、資訊如何公開透明，就是一大考驗。

其次在人才方面，主權基金伴隨高報酬、高風險，代表國家從事海外投資，又需要專責機構管理，台灣要如何培育相關人才，既要有高瞻遠矚的投資視野，同時又要兼顧行政治理專業，實屬不易。

最後是在財源方面，從先前財經部會首長在立法院的詢答內容，不難發現部會之間仍存在歧見，到底要動用外匯存底、或是舉債、以歲計賸餘支應，現在看來最基本的「錢關」仍未達成共識。

觀察世界各國情況，全球最大主權基金為挪威政府退休全球基金，規模達1.7兆美元；中國投資有限責任公司以規模1.3兆美元次之。新加坡政府投資公司規模逾8,000億美元，排名第七。

主權基金

延伸閱讀

賴總統宣布將成立主權基金 央行前總裁彭淮南十年前曾示警一事

金融時報：美日高層討論設主權基金 可能成為美與他國投資關係範例

經濟日報社論／主權基金應專業考量 造福全民

企業海外布局 經長：現在成立主權基金非常合適

相關新聞

主權基金架構拚6月定案 決議暫由國發會主導

賴政府加速推動主權基金，據悉，在賴清德總統宣布後，政院上周已火速召開跨部會會議，會中決議暫由國發會主導，財源、規模也由國...

AI儲能大戰 綠電業迎商機 泓德、雲豹、森崴等扮演關鍵角色

輝達執行長黃仁勳、特斯拉執行長馬斯克等科技巨頭同聲疾呼未來AI發展最大的限制是能源供給不足。市場認為，在全球淨零碳排趨勢...

台電「RE30」低碳電 下月起開賣 每度優惠價4.82元

經濟部「電價分艙」將上路，台電預計6月1日開賣「RE30」低碳電，摻配30%綠電，今年優惠價為每度4.82元，但限定須先...

台灣成立主權基金 監管、人才、財源是三大關鍵

根據國際研究機構統計，截至2024年底，全球已約有90個國家成立超過180檔主權基金。參考國外經驗，台灣要火速成立主權基...

台灣成立主權基金 兩任央行總裁重申原則

政府推動台灣成立主權基金，中央銀行並非「絆腳石」，前總裁彭淮南、現任總裁楊金龍秉持的三大立場始終如一，包括：不反對成立主...

台灣儲能業者打國際盃 明年貢獻業績

台灣儲能業者搶食本土AI發展帶來的大商機之餘，也積極揮軍海外，以泓德能源、雲豹能源最具代表性，兩公司全力拓展再生能源市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。