台灣成立主權基金 監管、人才、財源是三大關鍵
根據國際研究機構統計，截至2024年底，全球已約有90個國家成立超過180檔主權基金。參考國外經驗，台灣要火速成立主權基金，仍面臨監管、人才、財源籌措三大挑戰。
首先在監管方面，事實上台灣並非第一次討論主權基金，2008年、2009年馬政府時代就曾有過相關討論，但當時遭到總統府財經諮詢小組否決，關鍵原因之一就是主權基金監管不易，恐引發諸多朝野對立與爭議。
如今賴政府再次討論主權基金，如何管理、資訊如何公開透明，就是一大考驗。
其次在人才方面，主權基金伴隨高報酬、高風險，代表國家從事海外投資，又需要專責機構管理，台灣要如何培育相關人才，既要有高瞻遠矚的投資視野，同時又要兼顧行政治理專業，實屬不易。
最後是在財源方面，從先前財經部會首長在立法院的詢答內容，不難發現部會之間仍存在歧見，到底要動用外匯存底、或是舉債、以歲計賸餘支應，現在看來最基本的「錢關」仍未達成共識。
觀察世界各國情況，全球最大主權基金為挪威政府退休全球基金，規模達1.7兆美元；中國投資有限責任公司以規模1.3兆美元次之。新加坡政府投資公司規模逾8,000億美元，排名第七。
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